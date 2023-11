MEC anuncia RUE para frenar venta de títulos

“No se puede negar (que se venden títulos), lastimosamente hay que decirlo, o si no estamos escondiendo y sacando la cola a la jeringa. Se hace, se viene haciendo, se venía haciendo y hay que dar una solución y, sin duda, el RUE es la herramienta, no la teníamos, la vamos a tener el próximo año”, afirmó Mora sobre implementar el sistema ya vigente hasta el bachillerato.

El RUE básicamente es un sistema informático que registra el historial académico de cada estudiante, que se va cargando a medida que cursa la carrera y que, dijo Mora, evitará que títulos se “creen en un escritorio”.

Acotó que ahora “lo que tenemos es un sistema que se basa exclusivamente en la documentación que presentan las universidades” y donde el MEC no tiene forma de contrastar dicha información, por lo que si se duda de ciertos títulos, se pondrían en dudas de todos.

El viceministro también abrió el paraguas ante casos de títulos cuestionados como del senador Hernán Rivas (ANR, HC) y el diputado y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo (ANR, HC), alegando que el RUE no servirá para revisar estos casos previos.

“Lastimosamente, para atrás es muy poco lo que desde el MEC se puede hacer, hablamos de un caso muy sonado del 2020 (Rivas), hemos revisado y lo que vemos es que se cumplió con la formalidad del proceso y otro caso que es de hace una década, del 2014 (Arévalo), que incluso en aquel entonces el RUE tampoco lo tenía el MEC a nivel de bachillería, entonces hay que revisar los papeles y el sistema de archivo, entonces así de rudimentario estaba el tema”, justificó.