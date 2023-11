Preocupa aún caso de Itaipú

“La dictadura en el Paraguay no se fue del todo, siguen los rezagos y se escucha en los pasillos que el líder emergente, aquel que encabeza cualquier manifestación sea estudiantil o de trabajadores se les tiene que descabezar para que la organización se debilite. Se comenta que de estos grupos de despedidos, quienes pusieron el pecho y mostraron el rostro, no serán readmitidos con la excusa dictatorial de que quisieron desestabilizar al gobierno. Siempre sostuvimos que la decisión fue política y no técnica y ahora quieren justificar los despidos con discursos dictatoriales”, sostuvo el diputado Diosnel Aguilera (PLRA).

Por su lado, la diputada Johanna Ortega (PPS) indicó que se realizará un seguimiento a la revisión que hace el gobierno sobre cada caso porque la forma no es transparente.

“Tenemos que estar alertas para ver qué criterio usan para reintegrar a los funcionarios. Estoy preocupada de las garantías porque estas personas, estos jóvenes no tuvieron un representante en el proceso de revisión”, manifestó la diputada Ortega.

Asimismo, Raúl Benítez (PEN) dijo que, si no son admitidos los 187 funcionarios, el gobierno debe aclarar por qué y, sobre todo, denunciar si es que hubieron algunos que ingresaron mediante padrinazgos.

“Hay que dejar en claro al decidir no incorporar, tiene que haber una responsabilidad y hacer la denuncia ante la Fiscalía, porque significa que entraron por la ventana”, puntualizó Benítez.