Revelan que otros cinco legisladores tienen títulos universitarios falsos

La senadora opositora Kattya González (Partido Encuentro Nacional) declaró hoy a ABC que en los próximos días estaría presentando el libelo acusatorio contra su colega, el senador Hernan Rivas (ANR, HC) por tráfico de influencia y presunto título universitario falso de la carrera de Derecho.

Dijo además que han identificado otros cinco legisladores en las mismas condiciones, pero que darán a conocer los nombres próximamente. “Vamos a ir como Jack el destripador, de a poco, uno a uno”, dijo al citar al legendario asesino inglés.

Lea más: Millonario crecimiento de juez Ovelar y fiscala González

Rivas fue denunciado por presunto tráfico de influencia al haber utilizado un supuesto título falso de abogado, de la Universidad Sudamericana. Con dicho documento, pudo cumplir el reglamento y ser representante de la Cámara de Diputados y del Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), una designación calificada en su momento como un “capricho” de Horacio Cartes.

Ministerio Público garrote

González también repudió que la Fiscalía sea instrumentada como “garrote” y que la investiguen por sus títulos de maestría y doctorado de la Universidad Columbia. Subrayó que el Ministerio Público también debería investigar a sus compañeros en dicha casa de altos estudios como el ministro del Interior, Enrique Riera, y el ex viceministro de Salud Julio Rolón.

Fiscala es madre de denunciado

Subrayó además que la fiscala Marlene González, quien investiga a la senadora opositora, debe inhibirse porque le estaría “cobrando” y “pasando la factura” por denunciar a su hijo. Recordó que la agente es madre de Marcelo Rubén Ovelar González, acusado en el caso “Tapabocas de oro” de la Dinac, una denuncia hecha por la parlamentaria siendo diputada.

“Si su hijo está comprometido, es muy grave que ella genere una investigación. Ella no lo puede hacer. No tiene objetividad ni imparcialidad”, dijo. “Ella no puede investigarme a mí y me está cobrando desde la carátula”, agregó.

Lea más: Los antecedentes de Édgar “Beto” Melgarejo que lo llevaron a ser “significativamente corrupto”

“Me está pasando factura porque nosotros denunciamos y, si su hijo está vinculado, ella tiene que saber perfectamente que no puede tomar parte porque obviamente cuando un familiar tan cercano está comprometido, uno tiene derecho a salir en defensa de sus familiares”, finalizó.