Control a las ONGs: Senado convoca audiencia pública sobre el proyecto cartista

“Artículo 3°.- Ámbito de aplicación

Las disposiciones de esta ley se aplicarán en los siguientes organismos y entidades del Estado:

Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, sus reparticiones y dependencias;

Banca Central del Estado;

Gobiernos Departamentales

Entes autónomos y autárquicos

Entodades Públicas de seguridad social, empresas públicas, empresas mixtas y entidades financieras oficiales;

Universidades nacionales;

Consejo de la Magistratura;

Ministerio Público;

Justicia Electoral;

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados;

Defensoría del Pueblo;

Contraloria General de la República;

Fundaciones, organismos no gubernamentales, agencias especializadas, cualquiera sea su denominación, personas físicas o jurídicas, que reciba o administre fondos, servicios o bienes públicos, sean éstos provenientes de convenios de préstamos, donaciones, asistencia técnica y/o cooperación internacional no reembolsable.

Prohíbese a los organismos y entidades del Estado a firmar acuerdos, convenios u otros documentos similares, con organismos no gubernamentales que reciban o administren fondos provenientes de organizaciones y personas del exterior, si los mismos no están incluidos previamente en el Presupuesto General de la Nación o el Presupuesto de los Gobiernos Municipales.