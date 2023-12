Pretenden parar repartija a estibadores marítimos

La iniciativa había tenido una aprobación de Diputados el año pasado de la mano del entonces diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), en plena campaña proselitista para buscar una banca en el Senado. También firmaron el proyecto el actual diputado Rodrigo Blanco (PLRA), y los entonces diputados cartistas Justo Zacarías Irún, Néstor Ferrer y Blanca Vargas de Caballero.

El proyecto de ley buscaba indemnizar con un monto aproximado de G. 51 millones a cada estibador marítimo. Pero el Senado halló varias inconsistencias como, por ejemplo, la no existencia de vínculo laboral de estibadores marítimos del Puerto de Asunción con el Estado.

Además, no se establecen la consecuencias económicas para las arcas públicas ya que no se cuantifican los beneficiarios, así como tampoco se especifica un órgano aplicador de la ley. Por ese motivo, la Cámara Alta rechazó el proyecto de ley y ahora vuelve a Diputados. Pero aún no se incluyó en el orden del día.

Para la ratificación, la Cámara Baja necesita al menos 41 votos de los 80 diputados.