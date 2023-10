Senado rechaza proyecto de Bachi Núñez sobre repartija de dinero a estibadores marítimos

Las comisiones de Legislación y Hacienda de la Cámara de Senadores recomendaron al pleno rechazar el cuestionado proyecto de ley impulsado por Basilio “Bachi” Núñez, que indemniza a estibadores del Puerto de Asunción, tras recibir los informes técnicos de la Procuraduría, el Ministerio de Economía y la Dirección de Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP).

Entre las inconsistencias halladas mencionaron que no existe vínculo laboral de los estibadores marítimos del Puerto de Asunción con el Estado, no se establece la consecuencias económicas para las arcas públicas ya que no se cuantifican los beneficiarios, así como no se especifica un órgano aplicador.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) cuestionó a los proyectistas inescrupulosos y populistas que a cambio de votos engañan a los posibles beneficiarios con proyectos que son inviables. Recordó que lo mismo se planteó con la indemnización para exobreros de Itaipú.

El senador cartista Núñez, uno de los autores del proyecto de ley, se molestó por las objeciones a su iniciativa legislativa y cuestionó que ahora sus colegas pretendan “satanizar” la normativa. Justificó que existen precedentes que otros proyectos fueron sancionados sin que existan un vínculo laboral con el Estado.

Lea más: Procuraduría objeta pago a estibadores del Puerto

Núñez intentó deslindar responsabilidad y dijo que la iniciativa parlamentaria surgió por parte del exdiputado Néstor Ferrer (ANR, HC) y afirmó que él sólo apoyo la normativa. También aplaudió la posición de la Procuraduría y dijo que procuradores de anteriores gobiernos, excepto la de Horacio Cartes, se prestaban a los negociados.

Volvió a relucir el caso del proyecto de ley de desafectación de las tierras del Ministerio de Defensa en Remansito y dijo que se tenía que cambiar la Constitución Nacional para que la expropiación ya no se denomine como tal, sino como un despojo.

Recomendará el veto a Santiago Peña

Por su parte, la senadora Kattya González (PEN) dijo que en reunión de la comisión de Hacienda, el procurador Marco Aurelio González adelantó que si el proyecto de ley es sancionado, recomendará al presidente Santiago Peña su veto.

El proyecto pasa a Diputados, que definirá si acepta el rechazo del Senado o se mantiene en la aprobación.