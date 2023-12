HC volverá a atropellar, lamenta exdiputado

“Lo van a volver a intentar, yo les conozco a ellos. Van a intentar disponer de los fondos, porque esos fondos les va a dar operatividad a los proyectos que tienen, hacer obras, pagar deudas y utilizarlo para contratación de más operadores políticos”, dijo Edgar Acosta, exdiputado liberal.

Lamentó además que liberales estén detrás de consolidar un proyecto que nació mal y que se quiere aprobar sin un adecuado debate ciudadano.

“Nunca se sabe qué puede ocurrir cuándo no se debate. ¿Por qué tanto apuro si esa plata es de los aportantes y no del Gobierno? La inquietud del pueblo hay que escuchar y no atropellar porque se tiene mayoría”, agregó Acosta.

Manifestó además que el artículo que le brinda inmunidad al superintendente fue pensado precisamente para meter mano a los fondos sin consecuencias.

“Algo no cuadra si no pueden ser imputados, investigados, fue para darles inmunidad”, sentenció.