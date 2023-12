Ley de Superintendencia: los puntos que se cuestionan para pedir el rechazo

Los diputados opositores temen que el cartismo pida para hoy una sesión extraordinaria para apurar la aprobación de la Ley de Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones, que ya cuenta con media sanción, indicó la diputada Johanna Ortega. Agregó que desde la Comisión de Presupuesto van a pedir el rechazo, debido a que ni siquiera están teniendo tiempo para poder estudiar el texto.

“Todavía creo que van a llamar a una extraordinaria y van a meter. No me parece la forma, porque la ciudadanía no está segura de qué va a suceder y los trabajadores tienen dudas”, planteó la parlamentaria opositora.

Relató que recién ayer a las 18:00 tuvieron acceso al documento aprobado en el Senado y, por lo poco que pudo leer, tiene aún varios artículos que están en duda.

Los puntos que deben ser aclarados en la Ley de Superintendencia

Señaló, por ejemplo, que en el artículo 11 todavía se deja abierta la posibilidad de comprar, vender, negociar o invertir en bonos o títulos de deuda de oferta pública emitidos en el Paraguay.

La conformación del Consejo de la Superintendencia : Ortega señaló que solo se prevé a un representante sindicalista como miembro y este -al igual que los demás miembros- debe ser designado por decreto presidencial. “Siempre van a ser minoría y le guardarán lealtad al Presidente”, cuestionó Ortega.

En cuanto a los requisitos para ser miembros, indicó que incluso los sindicalistas deberán tener títulos relacionados a ciencias jurídicas y económicas. “Creo que hay dirigentes sindicales que son genuinamente representantes de sus gremios, pero pueden no cumplir ese requisito por ejemplo”, planteó.

La parlamentaria resaltó sobre todo que el problema es que estarían intentando que el proyecto se apruebe hoy y eso implica que no tendrán tiempo para estudiar bien a fondo el texto aprobado en el Senado.

Además, cuestionó que el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, se reunirá con la Comisión de Presupuesto hoy apenas dos horas antes de la sesión extraordinaria, que tiene 20 puntos en el orden del día.

“Ayer estuvo tres horas con la bancada de Honor Colorado, pero hoy pide reunión apenas dos horas antes de la sesión. El problema tiene que ver con la forma: me parece soberbia y petulante la manera en que propone él todos los proyectos”, criticó.

Ortega señaló finalmente que el dictamen de rechazo será planteado porque “no es la forma ni la temperatura social” acorde para discutir un tema tan delicado.