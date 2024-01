Hija de Pedro Alliana entró sin concurso a primer cargo

La hija mayor del vicepresidente de la República, Montserrat Alliana Encina, a sus apenas 25 años de edad y sin título universitario al momento de su nombramiento como funcionaria en la Cámara de Diputados, gana mensualmente G. 18.274.300 de la mano de su padre, Pedro Alliana, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista).

Sin embargo, su ingreso a la función pública se dio en 2018, poco antes de que acabe el gobierno de Horacio Cartes, y ya comenzó torcido, al saltarse los procesos de concurso de méritos y aptitudes.

El 12 de marzo de 2018 (5 meses antes de que acabe el gobierno de Cartes), el entonces ministro de la Función Pública Humberto Peralta respondió a un pedido de dictamen del ministro de Justicia, Ever Martínez, para avalar la contratación sin concurso de 8 funcionarios, entre ellos Montserrat Alliana, que en ese entonces tenía 20 años y nula experiencia laboral previa, según consta en su currículum anexado al expediente.

Determinó que “corresponde otorgar la excepción al concurso”, entre otros a Montserrat Alliana Encina “para el cargo de asistente administrativo por el plazo de 90 días ya que el cargo a ser ocupado no es un cargo de confianza”.

De esta manera, la hija del entonces diputado cartista y presidente del Partido Colorado, Pedro Alliana, ingresó “por la ventana” al Ministerio de Justicia con un salario nada despreciable para un primer empleo, consistente en G. 3.600.000.

Subió salario de hija de Alliana

La joven no solo continuó como funcionaria del Ministerio de Justicia hasta septiembre del año pasado, sino que en ese lapso, su salario ascendió a G. 6.100.000.

Esto no es nada en comparación con el millonario salto que se dio luego de su nombramiento como “asesora” en la Cámara de Diputados, pasando de ganar poco más de G. 6 millones a mensualmente percibir G. 18.274.300.

Hay que destacar que la misma, cuando fue consultada por ABC sobre sus méritos profesionales y académicos para justificar su millonario salario, ella no supo indicarlos, alegando únicamente que ocupa un “cargo de confianza”.

“Yo estoy con un cargo de confianza que me dio el diputado (Raúl) Latorre” fue una de las escuetas respuestas que dio hace unas semanas Montserrat Alliana, que en ese entonces no quiso o no pudo especificar qué título universitario posee.

La joven fue nombrada en Diputados el 22 de septiembre del año pasado, sin embargo, según datos extraoficiales, recién habría defendido su tesis el 2 de diciembre de 2023.

Como dato anecdótico, el 10 de octubre, poco después de lograr su “aumentazo”, Montserrat fue a visitar a su padre, presuntamente en horario laboral.

Pedro Alliana no brinda explicaciones

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana (ANR, HC), ni se inmutó cuando fue abordado por el escandaloso salario que percibe su hija, Montserrat Alliana Encina, y se limitó a tirar la responsabilidad al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC).

“Con relación a la contratación, es el presidente de la Cámara que debería explicarles mejor y ustedes tienen la Ley de Acceso a la Información Pública y pueden verificar si se cumplió o no lo que dice la ley”, dijo Alliana lavándose las manos.

Por su parte, la última aparición pública y mediática de Latorre fue el pasado 29 de diciembre, donde se limitó a hacer una comunicación, pero huyó de las preguntas.