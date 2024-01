Políticos con parentela en el Estado se abroquelan para mantener privilegios

El senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) intentó justificar que sus sobrinos y otros parientes “ya están mejor” durante este Gobierno, afirmando que algunos de ellos ya entraron en el gobierno anterior, de Mario Abdo Benítez, y que supuestamente tienen “méritos” para ocupar cargos, a tal punto que si es por él, “serían viceministros”.

Primero intentó justificar la contratación en el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) de su sobrino Ricardo “Ricky” Renato Núñez Jara, hijo de su hermano e investigado por el caso Conajzar, Ricardo Núñez Giménez, alegando que ya fue contratado en el anterior gobierno, intentando desviar la atención de lo importante: reconoció que su sobrino aún no tiene título universitario y cobra G. 4 millones.

“Es administrador, está en último año de administración de empresas de la Nacional. Es lo que estaba diciendo, de que entró en el gobierno anterior, ellos trabajaban por su padre y después para candidatarse como gobernador hacemos un acuerdo electoral y perdimos”, afirmó e insinuó que se trata de un “cargo de confianza”.

Igualmente, trató de alegar “idoneidad” en el caso de su sobrina Alex Amanda María Núñez Jara, quien con 36 años de edad y menos de 6 años de ejercicio como médica ya fue designada directora de la XV Región Sanitaria.

Además, el marido de esa sobrina suya, José Antonio Montiel Britos, ahora fue “premiado” con un puesto como director del Servicio de Erradicación del Paludismo (Senepa).

En ambos casos tiró la culpa a la ministra de Salud, María Teresa Barán. “Fue una designación de la ministra. Nada sugerí yo. Fue una designación, trabajó en el equipo de salud nacional, es más, pintaban para viceministro o viceministra. Ambos son muy preparados” (sic), dijo.

También intentó defender con argumentos imprecisos a la hija del vicepresidente Pedro Alliana, Montserrat Alliana Encina, nombrada en Diputados y que cobra mensualmente G. 18 millones y entró sin concurso.

“Para ser coherente, que se investigue en la Contraloría, excepto el caso de la hija de Alliana, porque ella estaba en el Poder Judicial y ella era del equipo político que ganó. Mal haríamos nosotros llevando a Stiben Patrón”, señaló.

Al recordársele que Alliana entró sin concurso tanto en el Ministerio de Justicia (no Poder Judicial, como dijo) y ahora en Diputados, su alegato fue: “¿Quién concursó? Preguntana quién concursó de los que están acá, de los que entraron en el Senado. Nadie”.

Hermana de senador Líder Amarilla se aferra al cargo

La odontóloga Neyde Amarilla de Coronel cumple funciones en la Cámara de Senadores como asesora de su hermano, el legislador liberal Líder Amarilla. Aseguró ayer ante la prensa que no considera renunciar al cargo porque es “de confianza” y sostiene que está preparada académicamente para ejercer tal función.

Amarilla de Coronel actualmente cobra G. 12.000.000 por ejercer funciones como “asesora y jefa de despacho” del senador liberal, configurándose como una caso de presunto nepotismo por el vínculo directo.

Según refirió ayer la funcionaria es “odontóloga, docente, investigadora y estudiante de Derecho” y contando sus años en la función pública –12 según ella– se considera “una persona bastante calificada y preparada” para el cargo.

“No considero (renunciar) porque, como les dije, es un cargo de confianza designado justamente por el senador para cumplir las funciones que me competen como asesora y jefa. Tengo la capacidad para desempeñar esta labor”, argumentó.

También declaró que realiza muchas “investigaciones” y mediante una serie de posgrados que sostiene haber cursado se aferra aún más al cargo que le dio su hermano.

Como parte de su defensa, Amarilla también aseguró que su cargo “siempre está a disposición” del senador y, en el caso que se requiera un concurso para este cargo de confianza, ella lo estaría realizando sin inconvenientes.

“En más de 12 años en la función pública he pasado por varias instancias y para la docencia en la Universidad Nacional de Asunción claramente también concursé. Cumplo mi horario normal de 7:00 a 13:00, pero trabajamos totalmente pasados los límites y tengo pruebas. Siempre estoy acá y me van a encontrar todas las veces que quieran y cuando quieran pueden venir”, apuntó.

Llaveados en oficina de Édgar López

Ayer, varios periodistas intentaron ingresar a la oficina del senador liberocartista Édgar López, para indagar sobre el nombramiento de su esposa Vidala Hastanasilda Franco Medina como funcionaria de la Cámara Alta, pero se llavearon.

Al intentar abrir la puerta, la oficina se encontraba llaveada, pese a que a través del vidrio opaco que ejerce de mampara divisoria con el pasillo, se observaba que había personas dentro.

Franco Medina también figura como “asesora” de su esposo en la Cámara Alta y cobra mensualmente G. 8.400.000.

Las renuncias aún no se produjeron

Hasta ayer en la oficina de Recursos Humanos (RR.HH.) de la Cámara de Diputados seguían sin recibir las prometidas renuncias de familiares de dos diputados liberales, los únicos que hasta ahora prometieron –pero no oficializaron– dicha acción.

El funcionario del departamento de RR.HH. de la Cámara Baja Paolo Riquelme indicó que hasta ayer la renuncia de Alejandro Ovelar Ayala, hijo del presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC), presentada ya en diciembre del año pasado, es la única relacionada a un legislador que fue concretada hasta ahora.

Precisamente, el 31 de diciembre último, el diputado Cleto Marcelino Giménez (PLRA, A), quien ubicó a su esposa y dos hijas en cargos en la Cámara de Diputados, había prometido que aquellas renunciarían.

Posteriormente, el 4 de enero, atendiendo a que en RR.HH. de la Cámara Baja no tenían aún documento alguno de dimisión de las mismas, se le consultó a Cleto y él ratificó que supuestamente las renuncias ya habían sido presentadas, pero ayer Riquelme señaló que en la oficina no existe todavía tal documentación.

Por tanto, hasta ahora sus hijas Danna y Johana Giménez Rotela y su esposa, Liz Liliana Rotela Aguilera, siguen siendo oficialmente funcionarias a cargo del legislador.

Las tres integrantes de la familia Giménez Rotela, sin contar con la dieta del legislador, cobran mensualmente un total de G. 15.500.000.

Tampoco se presentó oficialmente la comunicación de renuncia como “asesor” del hijo de la diputada Roya Torres: Elías Martín Godoy Torres.

Este cobra G. 9.500.000, es un bachiller recién salido del colegio. La decisión de renunciar fue anunciada el 3 de enero por su madre, sin embargo, sigue sin producirse, pese a que el joven ya no asiste a la oficina parlamentaria de Alto Paraná.

Sugestiva “caída” de la nómina de funcionarios

Desde la siesta de ayer hasta el cierre de nuestra edición se encontraban inaccesibles los portales públicos en la web, donde están publicadas las nóminas de funcionarios, sugestivamente en este momento en el que hay gran interés ciudadano por conocer casos de presunto nepotismo o planillerismo en el Legislativo y otros poderes del Estado.

La página de la extinta Secretaría de la Función Pública (https://datos.sfp.gov.py/data/funcionarios), actualmente convertida en el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estaba sin funcionar y con el mensaje “Servicio no disponible”.

Por su parte, la página del ex Ministerio de Hacienda, actual MEF (https://datos.hacienda.gov.py/data/nomina), aunque aparentaba operativa, ya que cargaba la interfaz y los campos de datos para filtrar la información, en realidad no funcionaba. Pese a la larga espera, no pasaba de mostrar el mensaje: “procesando”. Desde el MEF comunicaron que se estaba verificando la situación.gestiva “caída” de la nómina de funcionarios