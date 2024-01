Nepobabies: Bachi alega que Marito metió más funcionarios

El colorado cartista Basilio Núñez insistió esta mañana, en los estudios de ABC Cardinal, en que él mismo está en contra de los casos de nepotismo, pero dio a entender que los hechos denunciados en este periodo no están al margen de la ley.

“Creo y comparto que hay un hartazgo de la gente, ¿y por qué hay un hartazgo? Porque en el gobierno anterior entraron 80.000 funcionarios púbicos. En este periodo ya no se va a tolerar lo que se hizo en el periodo anterior. Me refiero a la clase política, lamentablemente el foco es el Congreso”, respondió intentando deslindar responsabilidad de este gobierno, que también es del Partido Colorado como el de Marito.

Aseguró que en el periodo de Mario Abdo Benítez el Congreso era una “especie de balanza” para del Ejecutivo. “Ahora al estar de foco el Congreso, esta cuestión de los clanes familiares que entra, de los nepobabies y demás, está instalado dentro de la gente y hay que ayornarse a esa situación”, señaló.

En ese sentido, aseguró que él en el periodo anterior denunció hechos de nepotismo y se llegó a denunciar y comprobar en la Contraloría y la Función Pública. “Aprobando la ley de la carrera civil no se soluciona el nepotismo, por eso decía que falta una modificación, porque no hay una forma de penalizar a una persona que cometió ese hecho”, acotó.

La ley de nepotismo debe ser modificada, dice Núñez

Insistió en que se debe modificar la ley y que hoy los casos que se denuncian no se configuran como nepotismo legalmente. “Porque ahora mismo lo que llamamos nepotismo según nuestra ley no es nepotismo, porque si yo soy el ordenador de gastos y le estoy contratando a alguien y no es mi pariente, no estoy cometiendo nepotismo. Solamente si (contrata) el ordenador de gastos es”, señaló.

Por ese motivo, dijo que la ley debe ser modificada para que quede claro que todos los que contratan a familiares de personas de su mismo grupo político cometen nepotismo y deben recibir sanciones como la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cinco años, por ejemplo.

Aseguró que el Ejecutivo pidió tres semanas para presentar una sugerencia para modificar la ley de la carrera civil del funcionario público y estarán esperando dicha propuesta.

¿Qué dice la ley de nepotismo?

Actualmente, se encuentra vigente la ley N° 5.295, vigente desde 2014. que define nepotismo de la siguiente manera: “Cuando una persona, facultada para nombrar o contratar en cargos públicos, realiza uno de esos actos a favor de su cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en violación a las normas que regulan el acceso a la función pública”.

Incluso, en el artículo 2, se aclara la lista de funcionarios que quedan impedidos de contratar o nombrar familiares y entre ellos se indica claramente a los senadores y diputados, que son los que ahora están siendo acusados de cometer nepotismo por contratar a sus cónyuges e hijos.

Descarta que el cartismo proponga reelección

En otro momento de la entrevista, Bachi Núñez descartó que Honor Colorado proponga hablar de la reelección en la próxima Convención Colorada. “Ni se habla, creemos que no es el momento. Nuestra Constitución es clara en este momento y yo personalmente no estoy de acuerdo con que se trate ahora”, respondió.

Agregó que sí está de acuerdo con la reelección por hasta un periodo legislativo, pero no considera que este sea el momento adecuado. “Está decidido que no”, respondió.

Señaló que lo buscarán en esta Convención de la ANR será la reestructuración del Tribunal Partidario y los tribunales de conducta y otras cuestiones partidarias, como expulsiones. “Queremos hacer una especie de amnistía”, señaló sin dar nombres.

