Familia del joven con discapacidad intelectual que denunció a Kattya: “Le están utilizando”

La senadora Kattya González (PEN) fue denunciada ayer por presunto tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso e inducción a un subordinado a cometer hecho punible, por el caso de José Torales, ahora expresidente del Partido Encuentro Nacional y también funcionario de la Contraloría.

El denunciante es Walter Aguilera, quien es representado legalmente por un joven abogado identificado como Rodney Cousirat, que también firmó la denuncia.

Ante este caso, ya desde anoche hubo una comunicación por parte de uno de los familiares de Aguilera, quien prefirió mantener reservada su identidad por temor a represalias, ya que confirmó que su familiar tiene una discapacidad intelectual y que se habría “dejado llevar”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con el mayor conocimiento público del caso, este martes la familia de Walter lanzó un comunicado explicando el caso.

Lea más: Habrían utilizado a persona con discapacidad intelectual para denunciar a Kattya

Comunicado de la familia del denunciante

Vía la red social X, el hermano de Walter compartió un comunicado a nombre de la familia Aguilera Marmolejo confirmando tanto la denuncia como también que tiene “retraso mental leve a moderado”.

También detallaron que el abogado Rodney Cousirat presuntamente les dijo que otra persona estaría pagando sus honorarios, ya que el denunciante no puede trabajar o generar dinero debido a su discapacidad intelectual; “¡Saquen ustedes sus conclusiones!”, detallan.

“No sabemos con qué intención hacen esto, pero, por favor, no involucren más a mi hermano porque no es la primera vez que hacen eso; se aprovechan de que él no razona como una persona normal. Como familia pedimos mil disculpas y creemos que le están utilizando para estas cosas”, expresan.

Asimismo, en comunicación con ABC Color, el hermano de Walter confirmó que tiene 37 años “pero cuando le hablás es como un joven de 15″ y sostuvo que si uno “le pone un papel que diga todo lo que te conviene a vos, él va a decir ‘sí’ por su condición”.

“Creo que solo querían una cara para lo que pensaban hacer; él está en un grupo activista y creo que por ahí fue la conexión. Somos una familia que por suerte no vive de la política, pero tampoco queremos que nuestro apellido se manche y también queremos dejar un precedente de que usan a las personas con discapacidad. No me gustó que le traten así a mi hermano y es indignante”, declaró.

Lea más: Tras la denuncia contra Gamarra, Kattya González pide “protección” y afirma que buscan “aniquilar” su equipo