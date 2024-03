Unidad colorada en el Senado es una “utopía” de José Alderete, afirma Soroka

Va a ser cada vez más difícil lograr la unidad del Partido Colorado, según explicó el senador Colym Soroka, ya que el movimiento Honor Colorado lo hace cada vez más difícil, por el itinerario que el oficialismo está marcando en función de gobierno, lo que alejó a varios aliados e incluso dijo que para el “no hay caso” de buscar la unidad de la dirigencia.

“Eso es una utopía de José Alberto dentro del partido, el partido siempre fue grande, fuerte, no por tener una sola idea, porque hay pensamientos diferentes y eso no debe ser motivo de enojo, ni para un sector, ni para un grupo. Ahora, la necesidad o la idea de José Alberto de repente de querer tener eso sería lo ideal, pero para ellos, no para nosotros”, explicó.

Recalcó que los cartistas siguen un itinerario de exclusión hacia los que no son de la misma línea política, lo que generará un alejamiento de varios referentes y políticos que buscan apoyar a Peña. “A mis amigos, la mayoría ya le echaron todo. Una cuestión que le quiero nomás a mi partido, por lo cual yo la apoyo a Peña. Él es un muchacho que queremos que le vaya bien, pero este itinerario va a alejar a muchos que le queremos ayudar”, indicó.

Conflictos en Itapúa entre colorados

Soroka refirió que una preocupación es que la obra del gran hospital del sur, en Itapúa, está por quedar en el olvido, un proyecto que para él debería ser prioridad del gobierno central; sin embargo, ni siquiera figuran los llamados para la culminación y el equipamiento de la obra en los portales digitales.

“La culminación del gran hospital del sur, G. 209 mil millones de inversión, que hoy arroja una posibilidad de quedar en el olvido, imaginate lo que es, peligrosísimo, yo había hablado de esto en el inicio, nos preocupa que no hay en ningún ministerio, ni en el de Salud, ni en el de Obras Públicas el tema del equipamiento”, denunció.

Conflicto por Yacyretá e inauguración de colegio

Además, le preocupa la gran responsabilidad de Yacyretá con Itapúa, luego de que se tumbara media ciudad de Encarnación para construirla y no hay ningún aporte para retribuir el daño que se le ha hecho a esa ciudad.

“Yo, sin motivo personal, si con dolor le dije hoy al director de la EBY que nosotros construimos en un distrito como Fran, en propiedad del Verbo Divino, uno de los colegios íconos de la de la región y del distrito y sí, dolió un poco de repente que al final de lo que vos tanto insististe, ni siquiera te tengan en cuenta para decirte bueno, hoy vamos a inaugurar la obra que ustedes hicieron”, agregó.

“Hay gente que traicionó al partido y hoy tiene cargos”

Soroka aseguró que plantear echar del Partido Colorado al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, es algo totalmente “traído de los pelos”, más aún considerando que hay referentes que traicionaron al partido y hoy ocupan cargos.

“¿Cómo vos le echas a una persona del Partido, expresidente de la República, que ha transformado, para mí, lo que es la nación paraguaya en infraestructura?, más aún ¿cómo vos le echas cuando vos le pones en cargos importantes a traidores del partido con altos sueldos? Hay gente de mi departamento que le traicionó, personalmente no figuran, pero si le traicionaron al partido, y hoy ocupan grandes cargos en la Entidad Binacional Yacyretá”, criticó.

Dijo que Pedro Alliana, vicepresidente de la República, es quien maneja la Entidad Binacional Yacyretá, y quien maneja quienes son los traidores que hoy ocupan cargos de directores en la EBY. “Si el equipo que apoyó a Wiens y a Mario Abdo no le apoyaba a Peña, jamás Peña iba a ser presidente, Peña es presidente porque nosotros le apoyamos, y eso aunque no quieran reconocer, es así, los números hablan, neta y exclusivamente nosotros al terminar la interna, no actuamos de pichaditos y le apoyamos de lleno, por eso hoy son gobierno, se olvidan rápido nomás los perros”, agregó.

Maidana habla que su espíritu es de “seguir sumando”

Derlis Maidana, senador referente del movimiento Honor Colorado, dijo que Mario Varela y José Alberto Alderete están negociando la representación de los movimientos internos del Partido Colorado en la elección del tribunal de conducta y síndicos que se realizará en la convención colorada.

“Acá nosotros, nuestro espíritu es seguir sumando, seguir dándole gobernabilidad al presidente Santiago Peña. Esas son cuestiones que deberán dirimir ellos en su espacio político, imposible que un partido de dos millones ochocientos mil afiliados estemos todos de acuerdo”, dijo al ser consultado sobre el desacuerdo que habría en conformar una bancada única en el Senado.

Apercibimiento a Stella Marys Cano

Sobre la denuncia de blanqueo a la fiscal Stela Marys Cano, dijo que hacer un blanqueo sería archivar la causa, o desestimarla, o no darle entrada. “Nosotros le aplicamos una sanción, que es el apercibimiento, en otro proceso que pueda tener la fiscala con la suma de otro apercibimiento, sería la remoción”, indicó.

Agregó que los ministros de la Corte argumentaron lo contrario, pero que los demás miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados encontraron “argumentos para darle el apercibimiento a la fiscala”.