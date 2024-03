Buzarquis rechaza a “Bachi” Núñez para presidente del Congreso porque dice que no acompaña el “autoritarismo”

En el marco de las negociaciones por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el legislador liberal Enrique Salyn Buzarquis anunció que no acompañará la candidatura de su colega Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) para la presidencia. Se abstendrá de votar, según indicó.

Refirió que no puede acompañar al candidato del Gobierno del presidente Santiago Peña, que “está haciendo mal las cosas” y da señales de autoritarismo y falta de pluralismo.

Buzarquis afirmó que preocupan estas señales antidemocráticas, como los casos de expulsión de Kattya González del Senado, el poco avance en la investigación del crimen del fiscal Marcelo Pecci y la imputación del expresidente Mario Abdo Benítez.

“La imputación del expresidente en tiempo bastante llamativo (...) No digo que no le imputen, que no le investiguen, obviamente le deben investigar a él y a cualquiera, pero el señor Cartes tiene denuncias que nunca se investigó; entonces, veo que la Fiscalía tiene un manejo selectivo”, mencionó.

Justicia selectiva e instituciones copadas por el cartismo

Agregó que la Justicia tiene un manejo selectivo y que las instituciones democráticas están siendo copadas por el cartismo, entre ellas el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el Consejo de la Magistratura (CM) y el Congreso.

“Veo un manejo selectivo de la Justicia. Hay un copamiento total en el JEM, CM, el Parlamento y en todas las instituciones, en todas partes. Si hay un pronunciamiento del grupo de expresidente que defienden la libertad y le dicen que las señales no son buenas...”, dijo, haciendo alusión al comunicado que emitió el conjunto de expresidentes de Latinoamérica tras la imputación de Abdo Benítez.

El senador liberal afirmó que los casos mencionados afectan al país, por ejemplo en cuanto a la inversión extranjera. “Él (Santi Peña) dice que no se mete en otro poderes, pero, ¿a quién le afecta? A él y a su gobierno. ¿Qué es lo que se está viendo de afuera? Que está creciendo una especie de autoritarismo, falta de pluralismo, de copamiento total de un partido único, tratar de descabezar la oposición para no tener control ni contrapeso”, mencionó.

Cartismo tiene “mucho que ofrecer”

Buzarquis, en ese sentido, advirtió que el cartismo “está abusando” con este tipo de señales.

En relación a la expectativa sobre la Mesa Directiva del Senado, reconoció que el cartismo cuenta con mayoría en el Senado y que tendría “mucho que ofrecer” a sus colegas, lo que se evidenció con los cambios de bandos de algunos legisladores.