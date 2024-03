SPP “optimista” con mensaje de fiscal general, pero destaca no muy buenos antecedentes

“Nos pone optimistas”, dijo Santiago Ortiz, secretario general del SPP, con relación a la inmediata respuesta del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien desde Panamá emitió un comunicado ante el repudio de los trabajadores de prensa a las declaraciones del abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, quien dijo que la Fiscalía debería citar a periodistas en la imputación a Mario Abdo Benítez.

“Nos pone optimistas la respuesta del fiscal, por sobre todo la reacción de los compañeros y el acompañamiento de otros sectores también, entendemos que es un mensaje de la sociedad de decir, bueno, hay límites, ese límite es la democracia, es la libertad de expresión”, dijo en comunicación con ABC Cardinal.

Ortiz destacó que Rolón se plantó firme en decir que no permitirán que lo planteado por Pedro Ovelar suceda, considerando que el planteamiento es prácticamente criminalizar el oficio periodístico y el inicio de un espiral que lleva a la censura y al silencio de los líderes de comunicación y de los periodistas.

“Que Santiago Peña baje línea”

Santiago Ortiz se refirió también al tweet publicado más temprano por Santiago Peña, presidente de la República, y afirmó que Peña, más que publicar un tweet, también debería bajar línea, considerando que el amedrentamiento a los periodistas viene siempre del sector al que pertenece el titular del Poder Ejecutivo.

“Creemos que el Presidente, al ser parte directamente del movimiento político del cual proviene esta posición, podría también, siendo presidente de la República, demostrar en hechos, que baje línea también en su sector político”, indicó.

Ataques a la prensa se registran más en este periodo

Criticó que en este periodo parlamentario también es en el que se registraron más hechos de ataques, violencia e intentos de censura a periodistas, recordando cómo tan solo el domingo el secretario de la senadora Norma Aquino tiró agua a un periodista, siendo que es la misma legisladora que intentó censurar a otra trabajadora de prensa.

“Ellos son el movimiento político hegemónico, o con mayor peso en la vida política del Paraguay y él es el Presidente de la República y con un tweet no resuelve, debería asumir una posición mucho más clara, más que posiciones, acciones mucho más claras en defensa de la libertad de expresión, no puede ser que el Presidente saque un tweet diciendo lo que dice y no le diga a sus parlamentarios ‘che, cálmense un poco’”, afirmó.

Antecedentes de FGE no son muy buenos

Ortiz dijo que esperan por parte del fiscal general que las palabras que dijo hoy se demuestren en hechos cuando Aldo Cantero y el Giovanni Grisetti no imputen, convoquen, ni molesten a nadie por hacer su trabajo.

“Los antecedentes no son muy buenos y lo que se vio hasta ahora por parte del Ministerio Público no es el mejor precedente para decir ‘sí, confío’, pero en esta cuestión, nosotros tenemos la obligación de ser optimistas y de exigir, por sobre todo, que la que tiene que sentar postura y tomar las riendas del caso es la Fiscalía, y en este caso es el fiscal general que en este caso bajó una línea política que esperemos obre en consecuencia”, refirió.

Agregó que quienes están en la lucha día a día, en la calle, son trabajadores, después los políticos tendrán sus disputas con sus adversarios dentro del partido o con la línea editorial que tiene un medio, que pueden cuestionar, pueden quejarse, pueden refutar la línea editorial que tiene un medio, pero el maltrato, el intento de censura, el hostigamiento que reciben los colegas permanentemente, no se justifica.