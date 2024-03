“Esta causa va a abrir la Caja de Pandora”, advierte Felino Amarilla

- ¿Por qué se involucró en este pleito?

- Porque Carlos Arregui es una buena persona. Es un inocente perseguido, aunque hay gente mucho más frágil que él, como esa señora que también fue acusada, Carmen Pereira Bogado, con un embarazo de siete meses. Está el otro, Francisco Pereira Cohene, que fue coaccionado por la propia Lilian Alcaraz en la Seprelad para que declare lo que tiene que declarar. En la época de Stroessner se llevaba al perseguido a Investigaciones y le ordenaban: “firme aquí”. Ahora hacen lo mismo. Le llevan a dos jefes policiales y le dicen: “esta es su declaración”. Eso revelan los chats entre Pedro Ovelar y Aldo Cantero, y se publica la declaración indagatoria.

- ¿De qué fue acusado Arregui?

- De revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios con obligación especial, inducción a un subordinado en hechos punibles, denuncia falsa, simulación de hechos punibles y asociación criminal.

- Es la misma acusación que pesa sobre los ocho, incluido el expresidente (Mario) Abdo...

- Algunos tienen un poco más, otros un poco menos, a la medida y el gusto del cliente.

- ¿No es su derecho que Cartes se defienda después de haber sido golpeado en sus finanzas y su reputación?

- Esta es una nueva forma de persecución política. El mecanismo es el Ministerio Público y una jueza afín al proceso político que convierte en una causa judicial admitiendo la imputación.

- ¿Acaso no es razonable investigar a un exgobernante (Mario Abdo Benítez), sobre todo en este país con fama de trampa y corrupción?

- Pero la obligación y la denuncia no es por corrupción. Al ex presidente Abdo lo imputan por revelar secretos privados, por simular un hecho punible, por inducir a un subordinado a cometer un hecho punible y por asociación criminal. No lo investigan por haber hecho una licitación fraudulenta o haber coimeado ni nada por el estilo. Lo investigan porque en teoría, Mario Abdo, lo que hizo fue “revelar secretos”. Acuérdese que todo lo que acá subyace está en la comisión bicameral de ilícitos y fue presentado por el senador Jorge Querey (Frente Guasu), que desnudó todo el esquema de lavado de dinero, contrabando de cigarrillos, armas y asociación criminal. Eso está en un expediente que obra hace dos años en la Fiscalía.

- ¿Qué busca Cartes entonces?

- Que ningún funcionario se atreva a investigarlo. Su objetivo final es conseguir que sean condenadas esta nueve personas para que de esa manera él pueda decir: “los que propalaron esa información falsa sobre mi persona que afectó mi honorabilidad, mi reputación y mis empresas fueron condenados por delitos que me quisieron atribuir a mí falsamente, razón por la cual soy inocente”. Entonces, cómo es que un hombre inocente es perseguido por el imperialismo yanki” que lo acusó de significativamente corrupto”. Esa es la jugada. Acá no se revela el “secreto de alcoba” de Cartes o su preferencia sexual. Acá no se reveló nada privado. Acá lo que surgió fueron datos de investigaciones oficiales. Los salarios de Santiago Peña y Boianich en el banco de Cartes constituyen información pública. Hay otro hecho lamentable que el fiscal general (Emiliano Rolón) no puede explicar. ¿De qué hecho concreto se le acusa a cada uno de los imputados? El acta de imputación tiene 61 páginas tiene el mismo valor que una declaración indagatoria en el viejo Departamento de investigaciones del stronismo. El ropaje es diferente. Tiene un lenguaje coloquial y más moderado, una represión cool.

- ¿Qué necesidad puede tener el expresidente Cartes de exponerse a ser tiroteado denunciando a sus enemigos, teniendo todo el poder político y económico a su disposición?

- La soberbia es el pecado favorito del demonio. La soberbia y la vanidad de Horacio le hizo cometer ese error garrafal, pero como el poder enceguece está convencido que puede llevar a Mario Abdo al pelotón de fusilamiento y a sus colaboradores a cadena perpetua. Su deseo es sancionar a los que hablaron mal de él, advertir al funcionariado que no se atrevan a investigar nada que tenga que ver con él. A la prensa le dice: “déjense de publicar porque les voy a llevar a juicio”.

- Ellos pueden argumentar que efectivamente estaban colectando evidencias...

- El denunciante no es parte de la denuncia. El denunciante pone a conocimiento del Ministerio Público un hecho delictivo y, a partir de ahí, el monopolio del poder tiene el Ministerio Público, no el denunciante. La investigación se realiza durante el proceso con la participación de las partes. De otro modo es nula. El imputado tiene derecho a saber de qué lo están investigando...

- Lo que humea es una guerra sorda, una pulseada entre poderosos...

- No señor. No es una guerra de chats. Los chats aparecieron el día en que nosotros fuimos a la Fiscalía a presentar nuestra carta poder. A las 08:00 estábamos en Fiscalía. ABC publica a las 11:30. En toda la carpeta fiscal no hay ni un chat. Los chats son un elemento externo que vienen a ratificar la ilegalidad de ese intercambio de favores entre el abogado del denunciante y la Fiscalía. Se pone en evidencia la colusión existente.

- El abogado Pedro Ovelar dice que los chats son un invento...

- ¿Qué hizo el fiscal general (Emiliano Rolón) cuando se enteró de la circulación pública de los chats? No hizo nada. El pudo haber ordenado ese día que se le aparte a los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, que se incaute el teléfono de Cantero, que se incauten las computadoras, que se lacre la oficina, porque la prensa estaba denunciando un hecho gravísimo. Le dio el tiempo del mundo a Cantero a que cambie de teléfono, borre y ellos armen lo que quisieran...

- Separó a Cantero y Grisetti...

- Efectivamente, saca a Grisetti y Cantero y pide que intervenga auditoría y que haga Asuntos Internos el trabajo. No denuncia a la Fiscalía la comisión de un hecho punible. Lo que hizo Cantero es prevaricato. Esa situación fue apañada por el fiscal general. ¿O qué está pasando acá? ¿Está bien o está mal lo que hizo Cantero? Si está bien, ¿porqué lo apartó? En segundo lugar, es evidente el prevaricato. ¿Porqué no remite a una causa penal? Envía a Asuntos Internos, a sumario administrativo, a ver qué sale. ¡Por favor!

- La jueza (Cynthia Lovera) aprobó la imputación, por eso admitió...

- La jueza tenía la posibilidad de restablecer el orden devolviendo la imputación a la Fiscalía pero dijo “adelante” con el mamotreto. De inmediato mandó un oficio al Senado para pedir el desafuero de (Mauricio) Espínola, el diputado, y Mario Abdo. Es harto claro y evidente la persecución política y la instrumentación del Ministerio Público y la justicia...

- Sin embargo, ellos dicen que es un pretexto de Marito para no enfrentar la justicia...

- Yo creo que acá, si Cartes pudiera atender mi recomendación le diría que llame urgente a una junta de abogados sólidos, independientes y les pregunte cómo ellos ven su futuro después de esta causa. Se metió un tiro en las bolas, como él mismo dijo una vez. Esta causa va a abrir la Caja de Pandora.

- Acá se acusa directamente a Mario Abdo de “terrorismo de Estado” para perjudicar económica y políticamente a Cartes...

- Yo le recomiendo entonces que vaya y le querelle al secretario de Estado de Estados Unidos por “terrorismo de Estado”, porque Estados Unidos fue el que lo declaró “significativamente corrupto”...

- Dicen que Estados Unidos “compró el pescado podrido”...

- Los hechos de esta denuncia ocurrieron. No son falsos. El movimiento económico de Tabesa, el tráfico de cigarrillos, las incautaciones, las carpetas fiscales existen, lo que pasa es que él cree que con esta imputación va a santificar su nombre. En realidad puede terminar muy mal para sus intereses.

- Ellos no dejan de repetir que se le culpa de todos los males a Cartes, hasta de la muerte de Rodrigo Quintana. Si no es cartista es nazi...

- A mí no me venga con una dicotomía blanco-negro. Aquella noche del asesinato (el 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017), en el Senado estaban tratando de aprobar una enmienda inconstitucional para la reelección. ¿A quién iba a beneficiar? A Horacio. Pero la población se le puso en contra. Matan a un dirigente político liberal de la juventud después de asaltar el partido. La Fiscalía hizo todo para que no se llegue a la verdad, ¿o se llegó a la verdad también en el caso Argaña?

- En ese caso destruyeron todas las evidencias, hasta las ropas, el cuerpo...

- ¿Y quién destruyó las evidencias? El Estado. La Fiscalía y la justicia en el Paraguay siempre estuvieron al servicio del poder político de turno, en dictadura y en democracia. Por eso en el Paraguay no es posible el Estado de Derecho.

- Dicen que el Estado es un entramado de mafias. Si no es una pulseada de dogmas es la pugna entre colorados y coloretes...

- No me meto con los colorados. Tengo suficiente con los liberales. ¿Se acuerda de la frase “chancho de nuestro chiquero”? Hernán Rivas fue presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y no es abogado. Óscar Miguel Bajac entró por el cupo liberal y se jubiló como miembro de la Corte Suprema de Justicia y me parece que tampoco es abogado. Es chancho de nuestro chiquero. Y lo sacaron condenado por soborno. La política ha convertido al Estado en lo que usted está diciendo...

- En la práctica es una novela de infidelidades. Se entremezclan la vida secreta, la vida privada, la vida pública, relaciones clandestinas. El desprevenido al mazo...

- Horacio Cartes, con su movimiento político le salvó dos veces a Marito de su destitución como Presidente de la República, vía juicio político. ¿Usted le salvaría del juicio político a un enemigo? No. Lo natural es salvar al amigo.

- ¿En qué momento se produjo el divorcio?

- No sé, pero por lo visto se produjo.

- Usted no confía en esta justicia...

- No hay Estado de Derecho. No hay independencia del Poder Judicial. No hay Fiscalía que garantice nuestros derechos.

- Y ¿la nueva Corte (Suprema) por lo menos?

- Cuando se publicaron los audios de (Oscar) González Daher se creó una comisión para auditarlos. ¿Qué hizo la Corte? ¿Se audita el teléfono de (el fiscal) Cantero?

- ¿Cuál es la esperanza entonces?

- La prensa libre. Hay que sostenerla a cualquier precio. Es la última trinchera de la República. Se acabaron los partidos políticos. La prensa libre es la última, la única solución.

- El presidente Peña ratificó esta semana que garantiza la libertad de prensa...

- Cuenta la historia que cuando Nerón quemó Roma salió a los balcones del Palacio y con la lira en la mano empezó a cantar una oda. Yo creo que acá los colorados, con sus secres de la oposición, Amarilla y compañía, comenzaron a quemar el país..

- Esas alarmas que levantan en la oposición no conmueven. La gente no sale a protestar. Al pastorcillo de la fábula no le hacen caso...

- La democracia tiene su regla: la mayoría manda pero en votos ellos son una minoría absoluta. En Paraguay, las instituciones no están funcionando porque fueron copadas: el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Parlamento. Estamos en las puertas de una dictadura disfrazada de democracia.

- De Bukele (Presidente de El Salvador) decían: “es un Gobierno que permea el autoritarismo” pero fue reelecto. A la gente le gusta porque persigue a los criminales.

- Acá hay una carencia de liderazgo y una gran descomposición social. Estamos en crisis. Tenemos que aceptar y reconocer eso. Esa es la verdad...

- ¿Por qué usted nunca fue parlamentario después de haber estado en la vanguardia de la oposición?

- Yo buscaba el poder, no un cargo. Desde el principio me opuse a la participación en el 89. El partido tenía que haber sido poder y dejamos escapar la oportunidad. Pero fui presidente de la Juventud Liberal Radical Auténtica (ironiza).

- En esta coyuntura de divisiones y confusiones, el campo está más que abonado para la aparición de nuevos líderes. ¿Se puede esperar la vuelta de Felino?

- Puede ser...