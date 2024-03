Por ser un proceso viciado, diputados del PLRA no acompañarán desafuero

Diputados de las tres bancadas que tiene el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) acudieron esta tarde a la sede partidaria para debatir diversos puntos a ser analizados mañana en el Congreso. Esta reunión se realizó horas antes de la sesión del Directorio prevista para esta noche.

Respecto a la crisis del Ministerio Público,el titular del PLRA, Hugo Fleitas señaló al termino del encuentro que, si bien hay pedidos de desafuero contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez en la Cámara de Senadores y contra el diputado Mauricio Espínola (ANR, FR) en la Cámara Baja, la posición institucional es el rechazo.

“La posición institucional es que este es un proceso viciado, porque fueron apartados los fiscales por los chats que se hicieron públicos”, indicó. “No puede el partido estar acompañando un proceso viciado que desnuda y evidencia la instrumentación del Ministerio Público por la clase política. No podemos permitir”, aseveró Fleitas.

Hambre Cero

Respecto al polémico proyecto “Hambre Cero en escuelas”, Fleitas, dijo que la postura de los legisladores y el partido es acompañar la propuesta pero con modificaciones, para que se incluyan en el programa a las gobernaciones de Central y Presidente Hayes.

“No se puede discriminar a dos gobernaciones por no ser afines al gobierno. Hasta ahora, no hubo argumentos validos para excluir a Central y Presidente Hayes. Ni el Ministerio de Educación, ni el Poder Ejecutivo ni los voceros del oficialismo han esgrimido argumentos razonables”, dijo.

Sostuvo que la exclusión que plantea el oficialismo contra la Gobernación de Central solo obedece a que su jefe departamental, Ricardo Estigarribia, es liberal y que el gobernador del Bajo Chaco, Bernardo Zárate, no está alineado al cartismo.

“Pelea colorada”

Por su parte, el diputado Marcelo Salinas (PLRA-A), miembro de la bancada tildada de “cartista”, dijo que sobre el proyecto de Hambre Cero la propuesta es la postergación o el rechazo de la ley. Indicó que si no tienen los votos, pelearán punto por punto para incluir a las gobernaciones de Central y Presidente Hayes.

En cuanto a la situación del Ministerio Público, dijo “Mi postura personal es no meternos en la pelea colorada”.