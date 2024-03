Cartes ficha a integrante dionisista de la Juventud Liberal

El Partido Colorado (ANR) presentó este miércoles a la nueva afiliada, Jacqueline Sachelaridi, exintegrante de la juventud de Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en donde militó por doce años como opositora.

La presentación fue hecha por el propio Horacio Cartes, que la recibió para trabajar en filas oficialistas.

Sachelaridi es simpatizante de Dionisio Amarilla, recientemente expulsado por la Convención del PLRA, junto con otros tres senadores por su colaboración con el oficialismo en la expulsión del Senado de Kattya González.

La nueva colorada aseguró estar “decepcionada” de su partido, por lo cual solicitó su afiliación a la ANR.

“ANR reivindica la ‘democracia’”, dijo

Desde la ANR informaron que luego de ser recibida su solicitud, Jacqueline ya se “sumó al trabajo de los jóvenes colorados de la mano de la joven miembro de la Junta de Gobierno Salma Agüero, que realiza una gran labor en el partido. Salma ya la invitó a trabajar con los miembros de la Comisión de la Juventud presidida por Joselo Rodríguez”.

La nueva colorada dijo que “en el PLRA no veo ningún futuro porque ellos no van a construir nada con base en el odio y las persecuciones. Yo quiero oportunidad para crecer y por eso decidí venir al Partido Colorado, que nos recibe sin distinción de colores y no me voy a arrepentir de mi decisión”.

“Acá se reivindica la democracia, dentro de la ANR hay espacio para ser protagonistas y yo invito a los jóvenes que vengan al Partido Colorado para ser agentes del cambio. No tengan miedo, acá hay gente buenísima que les va a recibir con una gran calidez”, concluyó.