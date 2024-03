Ley antinepotismo de Diputados: parlamentarios podrán perder sus bancas, destaca Rubin

Esta mañana, el diputado Rubén Rubin —ahora independiente tras renunciar al partido Hagamos— defendió su proyecto de ley antinepotismo, que fue considerado como un “placebo” por no introducir muchos cambios. Consideró la aprobación como un “victoria para la clase política”, puesto que incluso logró el apoyo de muchos colegas que fueron señalados por cometer nepotismo.

Sobre los cambios, explicó que con esta versión los parlamentarios que piden contratar a sus familiares dentro de sus despachos incurren en nepotismo, pese a no firmar los contratos. Además, señaló que se agregó una consecuencia más y los funcionarios que incurran en este hecho quedarán inhabilitados para ejercer la función pública; por ende, los legisladores podrán ser sometidos a un proceso de pérdida de investidura y perderán sus bancas.

Sobre cuestionamientos por no introducir muchos cambios, dijo que se deben separar los términos. “Si un diputado pide a un ministro que contrate a su hijo, es tráfico de influencias, no es nepotismo. Yo me encargué de arreglar la ley de nepotismo. Si entran sin concurso tampoco es nepotismo, es un debate de la ley de la carrera de la función pública, van de la mano, pero no hay que mezclar los debates. Nepotismo, por definición, es la contratación de los familiares”, manifestó.

Destacó, sin embargo, que el nepotismo “activa otras leyes”, puesto que los funcionarios pueden incurrir en cobro indebido de honorarios, malversación de fondos y tráfico de influencias. “Eso depende de nuestro tan dormido Poder Judicial”, opinó.

Senado deberá estudiar tres proyectos antinepotismo

Por otra parte, el diputado recordó que la Cámara de Senadores tendrá ahora en sus manos tres proyectos que hablan del mismo tema: el planteado por Basilio Núñez, el aprobado ayer en la Cámara de Diputados y el presentado por Iniciativa Popular. “Y si no hay tacto se descompone todo”, enfatizó.

Agregó que está trabajando de cerca con los ciudadanos que impulsaron el proyecto “Chau nepotismo” y espera que se logre la aprobación de un proyecto que sea desvirtuado.

“Entiendo que es frustrante, estoy hoy ahí adentro, entiendo el alcance de los privilegios e impunidades que tiene la clase política. ¿Terminarán los abusos con esta nueva ley? Por supuesto que no, porque si no es un familiar va a ser un prestanombre... y tocará corregir de vuelta. Pero considero que es una misión cumplida”, sentenció en contacto con ABC Cardinal.