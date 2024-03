Costosa primera tanda de movidas de embajadores en gobierno de Peña

El Ejecutivo remitió al Senado pedidos de acuerdo para 11 embajadores. El nombramiento de cada jefe diplomático costará al contribuyente US$ 27.597 (equivale a 3 salarios de US$ 9.199), si es casado; y US$ 18.398 (dos salarios de US$ 9.199), si es soltero, según datos oficiales. Hay candidatos a embajadores que rotarán de destinos.