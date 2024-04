“Horacio Cartes impone, no reflexiona”, dijo el diputado Daniel Centurión

El diputado Daniel Centurión manifestó en el programa No tiene nombre que “tenés que atacar, destruir, o si no sos cartista y si no atacas sos anticartista. Yo trato de que esas líneas no guién finalmente mis decisiones en el parlamento nacional. Ese es un compromiso que me hice conmigo mismo y mi familia”.

Recalcó, “yo soy un libre pensador y siempre actúo después de una reflexión profunda, cuando se trata de decisiones muy delicadas, mediatizadas cuando hay mucha presión. Pero las decisiones las tomo siempre por convicción”.

Centurión aprovechó la oportunidad para ser claro y firme: “yo estoy en la disidencia con un grupo de compañeros colorados con una militancia larga, algunos, y otra con militancia reciente. Pero a todos nos une principios y valores similares”.

En primer termino se halla la defensa a la institucionalidad de la República, somos republicanos, somos democratas, el que lidera eso es Mario Abdo Benítez, informó.

“Horacio Cartes impone, no reflexiona en un liderazgo autocrático”

“Yo sigo firme acá porque veo enfrente un liderazgo autocrático, una persona que no reflexiona, un movimiento verticalista, yo sé eso porque vivo en la Cámara de Diputados”, adujo.

“Y algunos muchas veces hasta se revelan, les molesta que bajen permanentemente línea. Yo no voy a ser parte de eso, es un gran riesgo para la democracia”, dijo.

En cuanto a la hegemonía del cartismo Fleitas opinó: “yo no comparto agachar la cabeza, o mantenerse en un segundo plano, yo creo que tenemos que defender nuestras banderas. Es cierto, hay una gran mayoría que lleva todo por delante, yo siempre le reclamo al presidente Santiago Peña”.

“Un ejemplo, la Ley de Superintendencia de jubilaciones, quien puede estar en contra de una entidad que pueda controlar y regular a un sistema que por mucho tiempo fueron feudos aislados y se manejaban a su antojo”, acusó.

“Sin embargo, en la Camara de diputados el miércoles a la mañana la bajada de línea era que `el miércoles ya se tenía que aprobar´, y nos opusimos a eso. Yo creo que hay que revelarse”.

“Sí, también es honesto señalar que nosotros somos colorados, fuimos parte del trabajo para que Santiago Peña sea presidente de la República, este año y el siguiente no hay ningún tipo de campaña electoral, entonces hemos decidido acompañar todas las iniciativas del Poder Ejecutivo, pero tenemos que plantarnos cuando son decisiones que se contraponen a los intereses ciudadanos”, subrayó.

Salvaron a Yamil Esgaib de una sanción

El proyecto de sanción a Yamil Esgaib por la conducta que tuvo con las periodistas se encontró con el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Carlos Arrechea (ANR, B - Oficialista), junto a otros miembros de su bancada como Rubén Rousillón, Juan Manuel Añazco y Francisco Petersen, todos electos por Fuerza Republicana, ahora devenidos a oficialistas, quienes directamente votaron con los cartistas para salvar a Esgaib. De paso, enviaron un peligroso mensaje contra la libertad de prensa.

“Yo les aprecio a estos compañeros, pero si hay una decisión política, yo siento que están más cerca del cartismo. De hecho por eso se provoca la independencia hacia el grupo que inicialmente componíamos Fuerza Republicana. Nosotros lo que cuestionamos es lo que está mal. Pero siento que están más cerca de sumarse a Honor Colorado”, analizó.

“Le escuché al compañero Carlos Arrechea, y hay que hacer un análisis político, en cada uno de los departamentos en los que ellos militan, quizá sea una conveniendia política porque es muy complicado en la llanura dentro de un partido como el Colorado que tiene un fuerte arraigo prebendario”, refirió. “Todos tus referentes importantes por perfil estaban ocupando algunos espacios dentro del poder administrativo, si son desalojados le debilita a estos liderazgos, entonces reaccionan con un acercamiento al oficialismo”.

“Y después estamos los que aguantamos, yo sostengo que dentro de tres años a mí me van a tener enfrentándole a esta gente, no por una cuestión personal, tengo muchísimos amigos dentro del cartismo, pero sí por el sistema que ellos manejan”, consideró.

“Un sistema que va a continuar porque Horacio Cartes es así, impone, no reflexiona, y no va a cambiar. Nosotros necesitamos el sector demorático dentro del partido que defienda la institucionalidad de la República. No un grupo político al que nos vamos a adherir nomás por cualquier antojo de pisotear la Constitución como ocurrió en el pasado”, sentenció.

“Tuvimos lastimosamente la muerte de un joven dentro de la sede del Partido LIberal Radical Auténtico; esa lógica va a continuar, es una lógica que va atada dentro de la autocracia, con lo empresarial, con lo económico”, finalizó.