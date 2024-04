Esperanza tilda de “caraduras” a cartistas que estarían tras expulsión

La senadora de la oposición indicó que ni el cartismo ni el Partido Colorado concretarán la amenaza de plantear la pérdida de investidura de la diputada Rocío Vallejo (PPQ) porque “se trata de un modus operandi de décadas. En esta administración ha sido particularmente más intensa la presencia de familiares en cargos tanto en el exterior, como en Itaipú, Yacyretá y en otras esferas del Gobierno, incluso en el Parlamento”, declaró la senadora Esperanza Martínez (FG).

Asimismo, dijo que nunca en toda la era democrática “tuvimos un atropello tan importante (por los cargos). Creo que quizás se deba a que nuevos legisladores ingresan al Parlamento, y quien empieza su gestión comienza a repartir a la parentela todos los cargos que consigue, pero hay que tener autoridad moral para ello y es lo que ellos no tienen”, enfatizó.

Censura a la oposición

Martínez agregó que, desde el inicio, ellos ven que hay una especie de disciplinamiento, de tratar sistemáticamente de amedrentar a los sectores de la oposición. “Si Kattya González (PEN) está hoy fuera del Senado es por una cuestión administrativa, atropellando todos los reglamentos, por qué no tendríamos que pensar que esa es una manera de colocar a toda la sociedad. Acá hay una campaña de amedrentamiento, de miedo y control social”, declaró.

El viernes pasado, surgieron fuertes rumores sobre un presunto plan de Honor Colorado (HC) para expulsar a la diputada Vallejo (PPQ). Vallejo en su defensa dijo que no la acallarán, pero los voceros cartistas, el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y la líder de bancada, Rocío Abed, lo negaron. El motivo sería en supuesta represalia al pedido de suspensión contra Esgaib, que planteó la semana pasada y fue archivado.

Respaldo de la dirigencia del PQ

La diputada Vallejo el sábado agradeció el respaldo institucional del Partido Patria Querida “ante estas horas inciertas. Gracias a los miles de personas que me acompañan con sus palabras de aliento, su reconocimiento sincero a mi gestión y sobre todo, por aquellas oraciones que me sostienen y me fortalecen en todo sentido. Gracias al Paraguay, porque más allá de sus historias de tragedia, siempre deja un atisbo de esperanza para aquellos que creemos en su mejor destino”, escribió la diputada en un posteo en el Facebook.