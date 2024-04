Diputada Rocío Vallejo aclara por qué renunció su hija

Luego de la amenaza de una pérdida de investidura de Rocío Vallejo, la diputada hoy señaló que sigue “alerta”, pese a que líderes cartistas le aseguraron que no está en agenda. “Así fue con Kattya, entonces siempre estoy muy atenta, sabemos que cuando las decisiones están tomadas y existen los votos no importan los motivos”, señaló.

En cuanto al comisionamiento de su hija, indicó que su caso es totalmente distinto al de Yamil Esgaib u otros colegas. “Ella hace 11 años es funcionaria del Poder Judicial (...) Fue comisionada, con su sueldo que con descuentos queda en G. 3.500.000. No ha recibido un solo guaraní de beneficios ni bonificaciones. No es planillera”, aseguró y destacó que inició su pasantía a los 17 años.

Sobre su dimisión, señaló que no se debe al contexto político sino a que obtuvo una beca en el exterior. “Ella no renunció por esto, estamos convencidas de que no fue nada ilegal. Ella fue admitida con beca para estudiar en una universidad de Pensilvania, y sabemos que estudiar y trabajar es imposible. Decidió renunciar a su carrera en el Poder Judicial; podía pedir permiso porque hay permisos sin goce de sueldo, pero decidió dejar la función pública”, detalló.

Renuncia de Penner: agua “a cambio” del pase

Por otra parte, habló sobre la renuncia de Orlando Penner a Patria Querida y su posible pase a Honor Colorado. “No comparo que un Gobierno provea agua para una comunidad que la necesita históricamente, a cambio de que un senador tenga que renunciar a sus principios y a su partido”, enfatizó.

Agregó que Penner es fundador de Patria Querida y llegó a su banca gracias a los votos de los seguidores de dicho partido. “Sabemos que no existe una legislación al respecto, pero se plantea en la coyuntura también el tema de la banca, porque la banca no es solo por un voto”, indicó en ABC Cardinal.

