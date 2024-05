Corte ratifica el “perdón” al BNF en el caso Messer

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, César Diesel y Víctor Ríos, rechazó el recurso de apelación presentado por los representantes legales del Banco Central del Paraguay (BCP) contra una sentencia del 25 de mayo de 2022.

Este fallo previo había anulado las sanciones y multas impuestas por el BCP al Banco Nacional de Fomento (BNF) en relación con las operaciones realizadas en este banco estatal por Messer cuando contaba con documentación de paraguayo nacionalizado (luego cancelada) y Horacio Cartes ocupaba la presidencia del país.

La multa del BCP contra el BNF fue de G. 10.665 millones debido a operaciones financieras que superaban los US$ 15 millones y presentaban inconsistencias y dudas en su respaldo documental.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tribunal ordena multimillonario comiso de bienes de Dario Messer

El BNF encontró “salvación” recurriendo al Tribunal de Cuentas

El BNF recurrió al Tribunal de Cuentas y los jueces Celeste Jara Talavera, Edward Vittone Rojas y Arsenio Coronel Benítez anularon la multa aplicada en mayo de 2022.

El BCP apeló este primer fallo y finalmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al revisar el caso, falló a favor del BNF, revocando los actos administrativos y las decisiones del directorio del BCP que habían llevado a la imposición de la sanción. Con este recurso, la entidad se salva de pagar la multa y tampoco hay castigo para los responsables.

Cuando el presidente de la República era Horacio Cartes

Las operaciones de Messer datan precisamente de la época en que Cartes era presidente de la República y cuando Carlos Pereira –exministro del MUVH y actual miembro del consejo de administración del Instituto de Previsión Social (IPS)– era titular del BNF.

Entonces, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) estaba a cargo de Óscar Boidanich, hoy objeto de una investigación judicial, por una situación también relacionada con el “doleiro” Darío Messer.

Darío Messer movió mucho más dinero que el que terminó “penalizado”

Si bien las operaciones de Messer en el citado banco estatal rondaban los US$ 56 millones, serían unos US$ 15 millones (G. 100.000 millones) los que finalmente no pudieron justificar o se tienen dudas sobre los documentos respaldatorios, según las especificaciones legales, por lo que se aplicó una multa equivalente al 10% de las operaciones reclamadas, unos G. 10.600 millones (US$ 1,5 millones).

El ente regulador concluyó en que el Banco Nacional de Fomento (BNF) incurrió en faltas administrativas en contravención de la Ley 1015/97 y la Resolución 349/13 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), basado en un sumario administrativo.

Comiso de bienes del brasileño por US$ 150 millones efectuado en enero pasado

En enero último, durante el juicio por el comiso de los bienes de Messer en el Paraguay, el Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos evidenció graves falencias de la Fiscalía para investigar a los funcionarios del BNF, que aparentemente habrían facilitado las cuantiosas operaciones de Darío Messer, condenado en Brasil por lavado de dinero. Este Tribunal ordenó el comiso de acciones y valores que rondan los US$ 150 millones, según la Fiscalía.