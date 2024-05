Con proyecto de ley, buscan transparentar uso de fondos de las ONG, dice senador ante críticas

Senadores están trabajando en un proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro”. Gustavo Leite, uno de los proyectistas, señaló que están esperando el dictamen de la Comisión y que sigue abierto a posibles modificaciones.

Ante la crítica de 41 organizaciones de la sociedad civil, señaló que no se presentaron argumentos en contra de los artículos del proyecto. “Es el típico caso de la victimización cuando no quedan argumentos, cuando te van a pillar de algo muy grosso o cuando te vas a quedar sin tus fondos o cuando vas a tener que abrirte y ser transparente. Creo que es una tremenda hipocresía porque ellos hablan de disposición a la transparencia y, en realidad, no quieren eso”, expresó.

Recordó que está vigente la ley de transparencia de la información pública y numerosas organizaciones sin fines de lucro manejan dinero del Estado, por lo cual deberían ya haberse adaptado.

Leite detalló que el objetivo es que las organizaciones sin fines de lucro brinden informes semestrales al Ministerio de Economía y Finanzas, además de publicar todos los detalles en sus páginas web.

El senador señaló que él en su momento llegó a pedir información a dos ONG sobre el uso de sus fondos y una le respondió solo con números redondos, sin detalles, y otra le dijo que hay un Acuerdo de Confidencialidad con la Unión Europea y no pueden responder. “No pude conseguir ver en qué gastó Juntos por la Educación US$ 600.000 para difusión, justo en época de campaña electoral”, ejemplificó en ABC Cardinal.

El parlamentario cuestionó la actitud de las organizaciones que se oponen a la ley, pero acotó que hay otras ONG que son muy importantes y han expresado su total apoyo a la transparencia. “Las ONG son el quinto poder y todos los poderes tienen que tener controles y contrachequeos”, enfatizó.