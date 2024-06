Encarnación: conflicto político desencadena episodios de tensión y violencia en la Junta Municipal

En la última sesión ordinaria de la Junta Municipal de Encarnación se registraron hechos de presunta represión hacia manifestantes y concejales, según denuncias realizadas. Durante la sesión estuvieron presentes funcionarios municipales que exigían la aprobación del veto del intendente Luis Yd (Alianza) a la resolución de la sesión extraordinaria previa, que autorizaba un pedido de préstamo por G. 3.600 millones a la comuna.

Yd vetó la resolución porque no se ajustaba al pedido original, que estipula la reestructuración de las deudas bancarias del municipio con un crédito que será utilizado en el marco del plan Encarnación+ 2030. El monto requerido para el efecto es de G. 22.480 millones.

Por su parte, los concejales de la bancada colorada opositora decidieron aprobar esa cantidad, que será la necesaria para ponerse al día con los funcionarios que están sin cobrar.

En cambio, los ediles oficialistas reclaman que el fin del crédito no es utilizar el dinero para costear los salarios, sino descomprimir los compromisos del municipio, convirtiéndolos en uno con plazo de siete años, para utilizar el dinero de las recaudaciones en los salarios. Esto implicará que el remanente de la línea de crédito habilitada será utilizado en las obras de inversión previstas en el plan aprobado.

Feministas repudian violencia

La organización feminista Kuña Róga se pronunció contra los hechos de violencia hacia mujeres que ocurrió el miércoles pasado en la Junta Municipal de Encarnación.

Las organizadas repudian el actuar de la Policía Nacional que reprimió a manifestantes y concejalas mujeres de la bancada oficialista, para resguardar al presidente de Junta Municipal, el colorado Nehemías Cuevas.

La caldeada sesión se realizó en el marco de manifestaciones de funcionarios municipales que no perciben el salario hace dos meses.

Los hechos violentos fueron denunciados por las tres concejalas Gloria Arregui (PLRA), Zulma Memmel (Alianza), Natalia Enciso (PLRA) y otras manifestantes, en la comisaría tercera jurisdiccional.

Denuncian resolución inválida

Los concejales afines a Yd refieren que la resolución de devolver una respuesta alternativa al veto no tiene validez, debido a que fue aprobada con seis votos de doce, con el desempate del presidente de la Junta, Nehemías Cuevas (ANR).

Refieren que para rechazar un veto, el artículo 42 de la Ley 3966/10 Orgánica Municipal exige una mayoría absoluta de dos tercios, en este caso serían 8 votos.

El concejal Cuevas todavía no remitió la resolución al ejecutivo. La misma será elevada a evaluación de su validez a una instancia superior, según indico el intendente Yd a la prensa.

Los votos por la censura del veto fueron de ediles de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Andrés Morel, Eduardo Florentín, Juan Lichi Eduardo Rebruk, Fredy Ortega y Nehemías Cuevas.

Por la aprobación del veto votaron Keiji Ishibashi (Ciudadanía Activa), Carlos Marino Fernández (PLRA), Gloria Arregui (PLRA), Zulma Memmel (Alianza), Natalia Enciso (PLRA) y Diego Aquino (ANR).

Colorados preocupados por las deudas

Funcionarios de la comuna de Encarnación no percibieron su salario del mes de mayo, según el concejal colorado Eduardo Florentín. En comunicación con ABC AM 730 expresó que se le propuso al intendente Luis Yd (Alianza), un financiamiento temporal de caja, pero que debía devolver antes del cierre fiscal previsto para el 31 de diciembre de este año y no aceptó.

Lamentó que su administración esté constantemente “bicicleteando” para cumplir con sus obligaciones de gastos rígidos. El edil recordó que la Ley Orgánica Municipal prohíbe que se hagan préstamos para pagar salarios. Afirmó que le sorprende porque hace poco hubo una recaudación récord en las arcas de la municipalidad.

Actualmente hay 1.500 funcionarios, de acuerdo a lo que les informó Yd, y el gasto mensual para salarios es de G. 3.600 millones, dijo Florentín.

Agregó que cuando asumió Yd, cada año crecen las deudas a la comuna y “le será imposible sostener la comuna. Se está gastando más de lo que se ingresa”. También que tuvo un déficit de G. 50 mil millones por la suma de créditos y deudas anteriores con proveedores.