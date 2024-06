Mario Abdo denuncia ante OEA que fue imputado por injerencia cartista

Abogados del ex mandatario Mario Abdo Benítez y de ex ministros denunciaron ayer ante la OEA que el Gobierno de Santiago Peña le “cortó las piernas” a Seprelad, encargada de combatir el lavado de activos. Informaron que el abogado de Horacio Cartes dio instrucciones a dos fiscales para “orquestar” una imputación contra Abdo y ex agentes antilavado.