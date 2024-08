Video: Jatar Fernández trata de haragán al pueblo paraguayo

El legislador Jatar “Oso” Fernández, quien fue electo por Cruzada Nacional pero actualmente es un satélite del cartismo, calificó al pueblo paraguayo como “haragán” durante la sesión de este miércoles en Cámara de Diputados. Sostuvo que la responsabilidad no es de la clase política, sino de los mismos ciudadanos, que si no tienen recursos, no deben traer hijos al mundo.