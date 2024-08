Caso “Lalo” Gomes: ¿Qué pasó con la ley de videocámaras en operativos?

Tras el allanamiento en su domicilio y posterior fallecimiento del diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), surgió la siguiente pregunta: ¿Se utilizaron o no videocámaras en el operativo? La respuesta oficial es no, conste que en el 2021 se aprobó una ley pero no se implementa.