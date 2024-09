Cámara de Diputados modifica presupuesto para salario en la DNIT

La solicitud asciende a G. 7.561 millones y contempla la transferencia de créditos y la modificación del anexo de remuneraciones del personal, en la fuente de financiamiento 30 (recursos institucionales), para adecuación de salarios, gastos de representación, aguinaldos y otros gastos de personal, teniendo en cuenta direcciones, coordinaciones y jefaturas de departamento.

La modificación aprobada ayer en la Cámara Baja permitirá readecuar las categorías del anexo del personal, en lo referente a la estructura organizacional de la DNIT que fue aprobada por Ley N° 7143/23, que había fusionado la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas.

Varios parlamentarios brindaron su respaldo al titular de la DNIT, Óscar Orué, por su gestión al frente de la institución que tuvo un significativo aumento en la recaudación, según indicaron. Incluso el diputado Yamil Esgaib (ANR-HC), quien en dos ocasiones pidió “la cabeza” de Orué y lo trató de soberbio, en esta ocasión, elogió la labor del director. Aparentemente, Yamil olvidó su alocución del 15 de agosto.

Yamil Esgaib a Orué: “Usted no recaudó un carajo”

“Usted no recaudó un carajo. Un equipo recaudó, el presidente recaudó, él pone los huevos. Lastimosamente hay gente desubicada en este Gobierno que maltrata a la clase política. Lastimosamente, nos hace pasar vergüenza. Usted Orué no hizo ningún mérito, respete a la clase política y deje de hablar y decir lo que no corresponde. El presidente tiene la potestad de echarlo y ojalá que lo eche pronto”, arremetió en aquella sesión Yamil.

“Hay que reconocer que esta fusión está dando sus primeros resultados con la recaudación por eso aprobamos la reestructuración salarial del equipo de directores”, dijo el diputado Hugo Meza (ANR-B).

“Estamos hablando de una reestructuración presupuestaria que eran 120 cargos, que hoy quedaría reducidos a 56 directores y jefes para que estos funcionarios tengan mejores salarios. No podemos desconocer que, cuanto mejor ingresos tienen, son menos vulnerables a tentaciones también en esos lugares tan sensibles”, dijo por su lado la diputada Rocío Abed (ANR-HC).

Sin embargo, la DNIT se olvidó de incluir al diputado cartista Jatar Fernández como contribuyente del IRP y recién lo hizo unos días atrás, tras una denuncia en su contra por parte de un funcionario legislativo.