Proyecto de control a ONG está “hecho para perseguir”, dice diputado Raúl Benítez

El diputado Raúl Benítez reclamó que hoy se tratará en sesión de la Cámara de Diputados el proyecto de ley para de control de las ONG, pero el mismo no cuenta con dictamen de la Comisión de Cuentas y Control, que es una de las más importantes teniendo en cuenta el tenor de la propuesta legislativa.

El legislador calificó la forma en la que se está actuando en Diputados como un “pisoteo a la institucionalidad de la Cámara”.

“Algunos se reunieron este fin de semana largo y decidieron cómo iban a cambiar la ley; encima, no hay cambios sustanciales, si bien se eliminan organismos multilaterales, se mantienen ciertos grises con el tema de las sanciones y los pedidos que hacen”, expresó el parlamentario.

Vaticinó que la ley buscará “estigmatizar, perseguir y filtrar información”, lo que a fin de cuentas es el objetivo de la comisión bicameral, según Raúl Benítez.

Cartistas institucionalizarán conseguir información, dice

Advirtió que con esta ley los oficialistas lograrán institucionalizar la consecución de sus objetivos de conseguir información de su interés, apelando “a sus arrendados, para quemar a gente que no está alineada a sus intereses”.

Criticó el hecho de que la llamada comisión antilavado no estudia lavado y la ley de control a ONG no busca controlar.

A su vez, contó que la comisión de presupuesto se reunió “milagrosa y convenientemente a las 8:00 de hoy para dictaminar y aprobar a tambor batiente, sin hablar con otra comisión ni con los sectores y afectados”.

Recordó que en las audiencias que se hicieron para debatir el proyecto, el cartismo no enviaba representantes, por lo que no formaron parte del debate, y hoy presentan un proyecto “que construyeron ellos solitos, un proceso arbitrario con vicios y que no incluyó a los afectados”.

Ley “está hecha para garrotear”

Enfatizó que los cartistas saben muy bien cuáles son las ONG que han administrado fondos públicos, conocen muy bien donde está el lavado de dinero, por lo que esta ley evidentemente “está hecha para perseguir y garrotear a los que no forman parte del cartismo”.

Aunque sacaron las sanciones económicas, puntualizó que los cartistas tendrán la potestad de decidir a qué organizaciones sacan información, qué hacen público y qué no.

“Será una ley propia de gobiernos totalitarios. Es grave lo que hace esta gente y el retroceso democrático es total”, alertó Raúl Benítez.

Con respecto al presidente de la República, que envió ciertas modificaciones sobre el proyecto, el legislador independiente dijo que estos pedidos de cambio solo son “aparentes”, porque el presidente quiere quedar bien con los organismos multilaterales, pero tampoco quiere quedar mal con su bancada cartista.