Ley anti-ONG: relatora de la ONU, preocupada por falta de respuesta del Gobierno de Peña

El diputado Mauricio Espinola cuestionó hoy al canciller Rubén Ramírez Lezcano por no pronunciarse sobre la ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, conocida como Ley anti ONG, cuestionada por varias relatorías de la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre ellas, la de Libertad de Asociación.

“Soy la relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación que lideró la carta con comentarios sobre el proyecto de Ley que estudia el Congreso de Paraguay en este momento y que usted mencionó el día de hoy. Le cuento que no he recibido respuesta a la carta enviada, y sigo teniendo preocupaciones sobre la nueva versión del proyecto de ley. Estaré enviando una nueva carta con esas preocupaciones, ojalá obtenga respuesta esta vez”, afirmó Gina Romero, relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación, respondiendo a una publicación que hizo Mauricio Espinola.

El diputado Mauricio Espinola recordó durante su intervención en la sesión de la Cámara de Diputados de hoy que la Ley anti ONG fue cuestionada por la relatoría especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la de promoción y protección al derecho de la libertad de opinión y expresión, y la de derechos humanos.

“¿Qué postura asumirá el canciller con respecto a la relatoría especial sobre la situación de los derechos humanos que han dictado resoluciones? Y no solamente en el marco de las Naciones Unidas, también hemos visto la postura de la OEA, cuya Relatoría de la Libertad de la Expresión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ha expedido sobre el mismo proyecto, presidente, calificando como una amenaza a la libertad de expresión, también consagrada en nuestra constitución nacional”, dijo el legislador.

Espinola recordó la falta de respeto a la investidura presidencial

Mauricio Espinola en su alocución recordó lo que consideró una falta de respecto a la investidura presidencial, luego de que el Presidente de la República, Santiago Peña, realizara varias modificaciones a la Ley anti ONG, lo que el senador y principal impulsor de la ley, Gustavo Leite, tildó de “boludeces que pidió Santi”.

“Bastante han hablado los compañeros hoy sobre lo que ha ocurrido días anteriores, la falta de respeto a la investidura presidencial, y no solamente la falta de respeto, sino los cuestionamientos que se han realizado a las recomendaciones del Presidente de la República, que dicho sea de paso, lo que se ha enviado a esta cámara, no sé si a través de un ordenanza, no sé si a través de un mail o un WhatsApp, por PDF, han sido mínimos”, aseveró.

Insistió en que las observaciones y cuestionamientos a la ley por parte de organismos multilaterales son numerosos y que la falta de respuesta por parte del Gobierno Paraguayo a estos organismos ante las consultas que realizan respecto a la ley pueden costar la posibilidad de que el canciller Raúl Ramírez Lezcano no sea electo como secretario general de la Organización de Estados Americanos.

“¿Con qué cara el canciller va a pedir apoyo para la secretaría general, si él hoy apoya una ley calificada como una amenaza para la libertad de expresión? ¿Qué postura él va a tomar desde esa secretaría para el caso Nicaragua que se ha expedido con una ley similar a la que se va a aprobar seguramente el día de mañana de manera avasalladora en la Cámara de Senadores?”, criticó Espinola.

Espinola compara Cancillería con Ministerio de propaganda nazi

Espinola desafió a Lezcano y aseguró que el canciller no va a levantar la voz ante una mayoría avasalladora que forma parte del equipo político del Presidente de la República que está dejando mal al país ante los ojos de los organismos internacionales.

“Usted mínimo debería pedir el veto de esta ley, señor canciller. ¿Cómo él va a cuestionar, siendo seguramente en el futuro, ojalá Dios quiera, secretario general de la OEA, como él va a hablar de una sociedad civil organizada si el mismo apoya una ley que atenta contra la libertad de expresión y desincentiva a las organizaciones civiles?”, fustigó.

Espinola comparó la administración de Rubén Ramírez Lezcano al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Ilustración y Propaganda de Adolf Hitler.

“¿Usted no piensa dar respuesta a la relatoría de los organismos multilaterales? Y hoy la Cancillería se va a volver lo que decíamos antes, o lo que conocíamos el Ministerio de Ilustración y Propaganda de Hitler, dando certificación a una famosa frase que decía ‘miente, miente, miente que algo queda’”, finalizó.