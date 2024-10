Senador advierte que Santiago Peña va por la prensa con política autoritaria y represiva

Santiago Peña, al afirmar que los medios disidentes o que cuestionan su gobierno siguen la lógica de la dictadura, durante la 80ª asamblea de la SIP, apunta hacia la prensa y hasta tendría intereses ocultos de empezar con políticas de tinte autoritario y represivo, según apreció el senador Ignacio Iramain.

“Ahora va por la prensa, y este es un discurso que justamente apunta hacia la prensa, porque decir lo que dijo, es no entender lo que está pasando o tiene intereses ocultos justamente para empezar con una política de avance autoritario y represivo contra los medios de prensa que justamente simboliza la libertad en un país”, explicó en conversación con medios de prensa.

Agregó que esto ocurre desde el momento en que no es Santiago Peña el que gobierna, sino un grupo de poder al que el Presidente de la República responde con su actuar.

“Lo que pasa que desde el momento en el que no es él el que maneja el gobierno, sino que lo manejan a él, es lógico que él tenga un desdoblamiento de su personalidad, entonces diga una cosa y encima se lo crea, porque creo yo que él está convencido de lo que está diciendo, porque está siguiendo un libreto que está bien establecido, con un poder que se maneja detrás del gobierno y detrás del Estado y del copamiento de todo el Estado”, criticó.

Senador Iramain tilda de autoritario gobierno de Peña

El legislador insistió en que hay que describir al gobierno de Peña como un gobierno autoritario, manejado por un grupo de poder, que es el cartismo que secuestró al Partido Colorado.

“Entonces justamente eso es lo que hay que describir, un gobierno autoritario que está manejando por un grupo de poder hegemónico dentro de un Partido Colorado secuestrado en este momento por el cartismo, y que entonces le da todo ese libreto para que él diga y haga todo lo que se le dice que tiene que hacer”, indicó.

Señaló que es notorio que el liberalismo del presidente es económico y no es ideológico, y hasta cuestionó a Santiago Peña, afirmando que tiene una pérdida del principio de realidad.

“Cada vez, no deja de sorprenderme, su pérdida del principio de realidad. Hay una pérdida del principio de realidad. Vive en un país virtual, si él no se da cuenta de que la expulsión de la senadora Kattya González ha sido inconstitucional, el desdesafuero, el copamiento permanente de todos los poderes del Estado, la política que se infiltra en los actos mínimos de la sociedad, la barrida contra la sociedad civil, el avance autoritario que se está produciendo en todos los niveles, yo no sé en qué país vive”, concluyó.

Peña cuestionó voces críticas al Gobierno

En un contradictorio mensaje, el presidente Santiago Peña firmó la Declaración de Chapultepec y reiteró su compromiso con la libertad de prensa en la 80ª Asamblea de la SIP, en Córdoba. El mandatario se quejó de la posverdad y la polarización.

Afirmó que la prensa paraguaya, sin dar nombres, sigue en “la lógica de la dictadura”. “Tanto para los políticos como también para los medios no tiene, en mi humilde opinión, mucho sentido. Veo todavía a algunos medios de prensa de mi país aprisionados con un enfoque perimido, en lugar de tener en cuenta los problemas actuales. Como todo en la vida, el aggiornamento no es solo una linda palabra del italiano, sino una necesidad vital”, dijo.

Señaló que en la actualidad el periodismo paraguayo se enfrenta a tres principales desafíos: la inteligencia artificial, la posverdad y la polarización. “Y he ahí el gran riesgo de la posverdad: ya no hay un mundo de blanco/negro, de verdadero/falso, sino un mundo gris, espeso, oscuro, en el que se impone el que tiene más fuerza, o más seguidores, o peor: el que puede comprar más algoritmos”, expresó. Sobre la “polarización”, indicó que es “cada vez mayor en los medios de prensa”.

“Hoy día parecería ser que todo medio de prensa responde a una visión especial de las cosas. O de izquierda o de derecha. O conservador o progresista. Es decir, el medio no responde más a la información, a la realidad, sino al sesgo del grupo que es propietario del medio”, manifestó el Presidente.