Sigue la actitud “patotera” y de amenaza por parte de mayoría cartista en Diputados

Esta siesta, la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados se levantó por falta de quórum tras una decisión política de disidentes de retirarse para no tratar el polémico proyecto de ley del diputado cartista Yamil Esgaib, que plantea restituir los símbolos patrios utilizados durante la dictadura de Alfredo Stroessner.

Lea más: Cartistas y “satélites” reculan por ahora y dilatan sanción al diputado Raúl Benítez

El mecanismo de retirarse para dejar sin quórum está contemplado como una medida política para no tratar proyectos con lo cuales no están de acuerdo y, ante una mayoría cartista que no admite posturas distintas a la suya. Sin embargo, el diputado cartista Estaban Samaniego, pidió de manera prepotente que se sancione a los disidentes ausentes. Previamente, el diputado cartista Alejandro Aguilera pidió convocar a otra extraordinaria para continuar con el orden del día.

“Yo solicito que inmediatamente se convoque a una extraordinaria, una vergüenza es presidente que se esté dejando todas las semanas sin quórum, que no podamos tratar y terminar el orden del día”, dijo Aguilera, ante lo cual Samaniego los respaldó: “Para secundar y si se puede leer por secretaría el reglamento y que se proceda al descuento de los legisladores que no vienen a cumplir con su trabajo, y en especial, la zurda caviar”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lo paradójico es que ni Aguilera, ni Samaniego estuvieron presentes a tiempo para la sesión ordinaria, que justamente quedó sin quórum por la irresponsabilidad de la mayoría, incluidos ellos.

Como antecedente extra, Samaniego no es precisamente “ejemplo” de diputado, ya que posee 4 pedidos de desafuero cajoneados -con la complicidad de sus colegas-, tres de ellos por agresión física y uno por presunta tragada de fondos cuando era intendente de Quyquyhó.

Esto sin contar que sumando la bancada cartista y la colorada oficialista (B) tienen por si solos mayoría propia para sesionar, sin embargo, también hubo varios irresponsables en ese grupo.

Amonestación por “ofender” a Santi

Ayer, durante el estudio del Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) 2025, puntualmente en el artículo 98 que plantea habilitar la emisión de bonos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el diputado opositor Raúl Benítez (Independiente) había pedido considerar dicha medida, alertando que sería un riesgo sin tener a la vista al menos informes de factibilidad, y afirmó que la medida tenía un tufo a negociado.

“La Ande va a emitir bonos sin que tengamos ningún estudio de factibilidad. Qué conveniente, cuando hablamos de que IPS (Instituto de Previsión Social) ha otorgado bonos al banco que está vinculado al presidente (Santiago Peña) -haciendo alusión a ueno-Bank.... la agenda de los negocios aparentemente ( es la del gobierno)”, dijo Benítez, que en otros momento también pidió “no hipotecar el sector eléctrico”, uno de los pocos que funciona en el país.

Esto molestó a los cartistas, especialmente al diputado Yamil Esgaib, que exigió una “disculpa” a Benítez, de lo contrario, proceder a su amonestación, recordando que hay otro pedido similar pendiente por el solo hecho de haber usado la palabra “hijo de puta” en una intervención.

“Sin ánimos de polemizar ni alargar esto... Solicito la disculpa del compañero Raúl Benítez por tratar y mentir respecto a nuestro presidente de la República, como lo está haciendo constantemente y ya llenó la bolsa. Que pida disculpas por las mentiras que está diciendo con respecto al presidente de la República, que es dueño de un banco y cosas por el estilo, está ofendiendo a nuestra bancada, a nuestro partido y al gobierno nacional. Solicitamos entonces las disculpas o que se le de una amonestación que también tenemos pendiente otra”, dijo Esgaib.

Lo secundó el diputado colorado Santiago Benítez, quien supuestamente ingresó como “independiente” en reemplazo del fallecido Eulalio “Lalo” Gomes. Sin embargo, tras participar del último encuentro futbolístico en Mburuvicha Roga, ya se muestra más fanático que muchos cartistas.

“Si va a manifestar tales aseveraciones que aporte las pruebas correspondientes, porque fácil es decir, probar es otras cosa y debemos respeto al presidente. No está hablando de una persona común y corriente”, alegó el diputado por Amambay.

Si bien no se consumó la sanción, tampoco se rechazan, lo que hace que los cartistas lo usen como un constante jaque a opositores.