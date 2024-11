Senado pide informes sobre cantidad de ONG inscriptas en la Seprelad

El proyecto de resolución que pide informes a la Senabico fue presentado por la senadora Lilian Samaniego (ANR, Independiente) que señala que las ONG son entidades de iniciativa social que tiene fines humanitarios, que no depende de la administración pública y que no tiene afán lucrativo; que no persiguen el lucro, sino que se centran en promover el bien público o una causal social. “Los reingresos de estas organizaciones se reinvierten en su misión y no se distribuyen entre sus miembros”, afirmó.

El pasado viernes, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la ley conocida como “anti-ONG”. En su argumento, dijo que se “busca mejorar la coordinación entre estos grupos y el Estado”. Días antes de la decisión del Ejecutivo, el medio económico británico de alcance mundial Financial Times entrevistó a representantes de la industria en Paraguay y de organizaciones civiles, quienes señalaron que el proyecto de ley de control a organizaciones no gubernamentales -que el oficialismo cartista impulsa- sería una “marca negra” para la imagen de Paraguay ante inversores y la comunidad internacional.

Además de solicitar informes sobre la cantidad de ONG que se encuentran incluidas en el Registro de Sujetos Obligados, a través del Sistema Integrados de Reportes de Operaciones (SIRO), supervisadas por la Seprelad, solicitó que informen sobre cuántas ONG rinden cuentas sobre los recursos financieros que reciben tanto nacionales como extranjeros.

También piden saber cuántas ONG presentan proyectos o destinos en los cuales utilizan el dinero recibido. Asimismo, los propósitos y finalidades, el monto total de ingresos o del periodo anterior, o el ejercicio anterior, como así también piden que se informe sobre el origen de los recursos tanto nacionales como extranjeros.