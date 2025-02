“Bachi” Núñez se pronuncia sobre #LaMafiaManda: ¿hay chats de él y qué dijo sobre el silencio de Peña?

Un escándalo político denominado #LaMafiaManda se desató en las últimas semanas a raíz de la filtración de chats entre políticos, en presunta manipulación de la Justicia y órganos del Estado para aparente interés propio.

Entre los principales involucrados resalta el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes y su colega renunciante Orlando Arévalo (ANR-HC). No obstante, también se filtraron conversaciones que dejan, cuando menos, comprometidos a los hermanos Carlos y Liliana Alcaraz, ministros de Inteligencia y de Seprelad, respectivamente, con quienes el legislador extinto mantenía hasta encuentros y aparentes intercambios de favores.

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), por primera vez se pronunció sobre el escándalo político que involucra a su movimiento, del cual es uno de los referentes. En primera instancia, aclaró que no hay chats que puedan comprometerle y subrayó que debe darse la salida de todos aquellos que estén vinculados en el caso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estoy seguro de que lo primero que buscaron era si mi número de teléfono estaba en esos chats. Yo puedo decir, como presidente del Congreso, que no estoy metido en nada. Y el que está metido y tiene que salir. Vamos a tomar hasta del cántico de los estadios: ‘Que se vayan todos’, porque es la única forma de limpiar esto”, declaró.

Lea más: “Debe haber una respuesta del Ejecutivo”, dice senador cartista sobre chats de hermanos Alcaraz

Cuestiona a la ARP por no hacer “mea culpa”

“Bachi” Núñez, asimismo, cuestionó al principal gremio ganadero y productivo del país, pues apuntó a la Asociación Rural del Paraguay (ARP) por no hacer un mea culpa con relación al diputado fallecido, quien fue el máximo representante de dicha agrupación en Amambay durante varios años.

“Que no nos vengan a vender gato por liebre. Si vamos a hablar del origen del diputado fallecido, su origen es el sector gremial, el sector ganadero, el sector industrial. ¿Hizo un mea culpa la ARP? Acá es tirar la mierda hacia un sector”, mencionó.

Seguidamente, el cartista destacó que el centro del debate debe ser sobre la ley del financiamiento político.

El silencio de Santi Peña

El presidente Santiago Peña, hasta el momento, no se pronunció —ni siquiera en sus redes sociales— sobre #LaMafiaManda, que involucra incluso a dos de sus actuales ministros.

El titular del Congreso refirió que cree que el mandatario hablará en su momento sobre el caso y, además, le ratificó su apoyo. “Creo que el Presidente en su momento se va a expedir. Como persona de equipo, si el Presidente tiene una confianza en ‘Juan Pérez’, yo deposito mi confianza en ‘Juan Pérez’, pero desde luego que si tengo una objeción le voy a decir”, mencionó.

Igualmente, destacó que el presidente Peña, si tomará alguna decisión respecto a los hermanos Alcaraz, no sería motivado por presiones de la prensa o políticas.

“Al Presidente no le va a temblar un minuto para firmar una resolución o decreto por el cual sale ‘Juan Pérez’ o quien sea, pero sí les va a dar la posibilidad de escucharles, sean los Alcaraz o los Núñez para ver también la posición, no tomar a tambor batiente, por tapas de diario una decisión o por sectores políticos que no tienen una agenda propia”, expresó.

Lea más: Peña evita pronunciarse sobre chats que salpican a su ministro de Inteligencia

Comando de HC aún no se reunió

Bachi, así también, refirió que como Honor Colorado “nos tomamos el tiempo” para analizar cada situación que los involucra como movimiento y parte del Gobierno.

Refirió que el Comando de HC aún no se reunió para tratar el escándalo político actual. No obstante, indicó que desconoce si mantendrán una cumbre para tratar la situación de los ministros Alcaraz.

“El comando es un soporte político, es un club de amigos que quedó de lo que es el movimiento Honor Colorado. Este mes no tuvimos reunión. Siempre hay comunicaciones, por eso salió la decisión del diputado Orlando Arévalo. Desconozco que se vaya a convocar sobre este tema”, dijo.

Anunció dos proyectos legislativos

En otro momento, el senador cartista anunció que planteará ante la crisis política actual una propuesta de modificación o, por lo menos, de mejora en cuanto al sistema de representación en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

También anunció que propondrá elaborar una ley o, en todo caso, un reglamento interno dentro del Partido Colorado que prohíba que personas con procesos penales por corrupción ocupen cargos de representación.