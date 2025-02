Cumbre de Poderes: Peña leyó “libreto del quincho” y exigen control mutuo o polígrafo

El diputado opositor Federico “Fredy” Franco no ocultó su disconformidad sobre la rimbombantemente anunciada “Cumbre de Poderes” del Presidente de la República, Santiago Peña, que culminó con mero comunicado y nulas acciones concretas para cambiar la grave situación en la que el Partido Colorado puso a nuestro país.

“Me quedé insatisfecho, realmente pareciera ser un libreto que lo escribieron en el quincho y solamente el presidente de la República atinó a leerlo”, acusó, que lamentó reconfirmar su sospechas de que Peña no es quien tiene la lapicera en este gobierno, sino el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, a quien hizo alusión indirecta.

“Lastimosamente el presidente de la República demostró una vez más que no tiene la lapicera de mando.. Es más, el vicepresidente de la República (Pedro Alliana) sí anticipadamente ya hizo mención sobre el caso. El presidente de la República Santiago Peña se llamó a silencio (hasta casi 2 semanas del escándalo). Nos llama la atención y por supuesto vemos nosotros que no hay un capitán de barco y si el capitán de barco hoy existe, está en el quincho y no está en el Palacio de Gobierno”, apuntó.

La crítica de fondo que realizó Franco es que en concreto no vio ninguna acción para corregir la crisis institucional, es más, dijo que el presidente intentó restar cuota de responsabilidad a la ANR, siendo que “gran responsabilidad tiene el partido de gobierno”.

“Nosotros exigimos castigo. Acá tiene que haber castigo, acá hay personas involucradas, el Jurado de Enjuiciamiento y no goza de credibilidad de la ciudadanía. Todo el Jurado de Enjuiciamiento que acompañó aquellos procesos donde el ‘Lalo’ (Gomes) hablaba con un colega nuestro (Orlando Arévalo), tienen que ser separados del cargo”, señaló, incluyendo a la representante del Ejecutivo, Alicia Pucheta.

El polígrafo o el cese del copamiento

También, más allá de las sanciones, señaló que ningún cambio es posible mientras se mantenga el mismo esquema que solo cambia de hombres y que actúan sin el control mutuo y el equilibrio de poderes que rige a la democracia.

“Nosotros exigimos transparencia, exigimos credibilidad para un órgano tan importante como el Jurado de Enjuiciamiento o necesitamos que estas personas pasen por un polígrafo cada 6 meses. Es increíble cómo comercializaban casos y nada más y nada menos con el narcotráfico en donde hablaban de aportar hasta 1 millón de dólares en algunas campañas políticas”, refirió.

Señaló el copamiento, ya que en este gobierno de Santiago Peña es el primero en que se excluyó totalmente de JEM, del Consejo de la Magistratura (CM) y otros órganos estatales a opositores y disidentes.

“Nosotros reivindicamos espacios para lo que sería la oposición en los organismos importante como el JEM y por supuesto el Consejo de la Magistratura, más espacio. Por ejemplo, en los otros organismos para poder generar un control mutuo entre todos los paraguayos, tener un poco más de credibilidad”, sino “estamos haciendo el hazmerreír a nivel latinoamericano” y a este ritmo, lamentó que pronto “vamos a ser el número uno a nivel latinoamericano en corrupción”.