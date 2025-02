Ante la incertidumbre, oposición alista pedido de pérdida de investidura de Arévalo

La diputado Rocío Vallejo destacó que hay varios escenarios posibles en torno a la renuncia de Orlando Arévalo. Destacó que, en caso de que no se acepte la dimisión, van a presentar el pedido de pérdida de investidura. También habló de la Cumbre de Poderes e ironizó que el cartismo cree que se “necesita un plan para decir: no tenés que ser corrupto, no tenés que extorsionar”.