Ministro se “lava las manos” sobre millonarios contratos en el Mitic

En el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), aparece que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), contrató para seguro médico VIP para sus funcionarios a la firma Protección Médica SA, representada por Gabriel María Ávila Corvalán, por un monto máximo de G. 6.240.000.000. Sin embargo, el titular del ente, Gustavo Villate, se lavó las manos y dijo que el acuerdo ya estaba firmado cuando llegó al ente, es decir, antes de agosto 2023.

En el portal de la DNCP resalta que “la adjudicación fue realizada según acto administrativo número 622 el 27 de septiembre del 2024″, es decir que ya estaba como ministro Gustavo Villate.

En relación a que un solo oferente se presentó en este llamado, dijo molesto que “no se le puede poner un fusil al sector privado (para) que se presente a la licitación”.

Protesta en la firma de contrato

Otro de los llamados que aparece por unos G. 1.800 millones y que tiene que ver por el servicio de limpieza, dijo que si bien “existe una resolución de adjudicación (a Puro Limpio) hay una protesta de por medio” y no se realizó el desembolso previsto.

Facturaciones de E-Services

En el portal de la DNCP figura al menos media docena de contratos de entidades del Estado con la empresa E-Services SRL. Estos acuerdos datan incluso desde 2013 donde el principal contratista es la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Los contratos van desde G. 454 millones hasta G. 2.887 millones.

También hay una adjudicación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), por el servicio de servicios de virtualización, conectividad y monitoreo de la plataforma de control del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico por G. 1.069 millones.

En todos estos contratos excepto el acuerdo con el MOPC, firmó como apoderado el actual ministro Gustavo Villate.

“Desde que estoy en el Estado yo no tengo ningún proceso licitatorio donde haya participado y no tengo hoy ningún vinculo, eso no quiere decir que en fechas anteriores haya estado”, mencionó.

Agregó que “había contratos vigentes con el Estado y yo pedí para cancelar eso, pero legalmente no se puede. Cuando yo o cualquier empresa asume un contrato con el Estado no hay ninguna potestad que esa persona pueda romper el contrato porque el Estado es el único que puede romper el vínculo”, afirmó.

Continúa como accionista

Al ser consultado si sigue siendo de la empresa que tiene acuerdo con el MOPC dijo que en este momento está en manos de una persona de su confianza. “Sigo siendo accionista, pero ya está el trámite para hacer esa desvinculación”, concluyó.