Gustavo Villate, futuro ministro de Mitic, dueño de empresa proveedora del centro del billetaje

Este viernes, el presidente electo Santiago Peña designó al empresario del rubro tecnología Gustavo Villate como titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) del nuevo gobierno, que asumirá el 15 de agosto. Se trata de propietario de la empresa proveedora de servicios del Centro de Monitoreo del billetaje del Viceministerio de Transporte (VMT), que fue objeto de investigación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. (DNCP).

Se trata del propietario de la firma “E- Servis”, que fue adjudicada en diciembre del 2022 para proveer servicios vinculados al Centro de Control y Monitoreo (CCM) del billetaje electrónico del VMT.

El contrato de dicha empresa es posterior al ejecutado en 2019 por el Consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos, por US$ 3,9 millones. En este otro caso, ETC debía implementar el CCM, pero se detectó una serie de anomalías, empezando con que el entonces viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, era “juez y parte”, pues estaba vinculado a la firma cuando ya era titular del VMT.

Como consecuencia de esa investigación, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) revisó también el acuerdo firmado con la firma de Villate, valorado en G. 1.069 millones, que se suspendió mientras duraban las pesquisas. Sin embargo, la suspensión ya se levantó, conforme se reporta en el portal de Contrataciones Públicas.

Gustavo Villate dice que fue un contrato anterior al suyo

Referente al caso, Villate indicó que la investigación no fue por incumplimiento de su compañía, sino del contrato anterior al suyo.

En cuanto a que será proveedor del Estado siendo autoridad, mencionó que se desvinculó de la empresa, ya no es representante legal ni gerente, aunque se mantiene como accionista de la misma.

Por otra parte, mencionó que la firma no cobró nada por el servicio que ya presta al VMT.