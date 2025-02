Presentan denuncia “anónima” contra suplente de Orlando Arévalo

La acusación contra el diputado suplente Nº 1 de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por Central, Saúl González Rojas, funcionario de la Cámara de Diputados comisionado a la dirección de Vialidad del MOPC, oficialmente fue presentada de manera anónima el pasado sábado 15 a través del sistema de recepción de denuncia anticorrupción del Gobierno, anteriormente a cargo de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y ahora absorbida por la Contraloría.

Si bien la denuncia es presentada ante el MOPC, también incluye otros supuestos hechos que no guardan relación directa con su gestión en dicha cartera estatal, y se da antes de que hoy a las 10:00, en sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, se trate la renuncia del diputado cartista Orlando Arévalo, lo que dará pie a Saúl González para su juramento como diputado titular.

El documento que obra en los registros del Gobierno comienza acusando a González de “enriquecimiento ilícito”, ya que “se ha observado que el señor Saul Javier González Rojas ha acumulado una fortuna considerable en un corto período, la cual no puede ser justificada por sus ingresos legales”.

Llama la atención que el denunciante anónimo incluye como segundo nombre “Javier”, lo cual no se condice con los registros oficiales donde Saúl González aparece sin segundo nombre.

El documento acota que “desde que el mismo es funcionario comisionado al MOPC, se le fue asignada la tarea de logística en el departamento administrativo del MOPC, sede Villa Hayes y otras jurisdicciones, en tal circunstancia el mismo expidió miles de litros de combustible Diesel, para trabajos a realizarse, circunstancia irreal que no pudo recabarse información a qué funcionarios entregó los vales de combustible, de tal forma que el mismo negoció los carburantes de manera particular, generando un enriquecimiento ilícito y el acrecentamiento de su patrimonio particular”.

Se descarta que se trate de un hecho de homonimia, ya que en la denuncia se consigna el número de cédula del denunciado (que coinciden con el suplente) y además, como parte de los hechos señalados al acusado, se menciona un caso vinculado a su hermano Francisco Javier González Rojas, detenido en 2013.

“Protección a microtraficantes: Existen indicios de que el denunciado ha estado involucrado en actividades de protección a microtraficantes (Su hermano Francisco Javier González Rojas, con cargamento de marihuana en el año 2013), así como en la protección y facilitación para obtener la libertad de un microtraficante de drogas quien es su propio hermano”, señala como segundo punto la denuncia.

Hermano de Saúl González, detenido en 2013

Francisco González Rojas junto con otra persona fueron detenidos el 26 de abril de 2013 tras un operativo de agentes antidrogas en Itauguá, tras un intento de huida y posterior tentativa de guarecerse en la seccional dirigida en ese entonces por Saúl González (su hermano). En dicho operativo se incautaron 230 kilos de marihuana prensada en el vehículo de los implicados.

En lo que se refiere a la denuncia por presunto “enriquecimiento ilícito”, es difícil constatar con los datos públicos disponibles, ya que la última declaración jurada obrante de Saúl González data del 29 de agosto de 2018, y en ella reportó un patrimonio neto de G. 670.000.000, siendo sus mayores activos apenas dos propiedades y dos automóviles.

Finalmente, también el anónimo hace alusión a supuestos hechos de “evasión de impuestos” y “ocultamiento de evidencia”, ya que según el denunciante, “se tiene conocimiento de que el Señor González Rojas ha estado promoviendo juegos de azar, específicamente la “Quiniela mau”, sin cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, lo que constituye una clara evasión de impuestos”.

Intentamos tener la versión del diputado suplente Saúl González en su teléfono con terminación 804, pero no tuvimos respuesta.