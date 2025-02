Diputado Édgar Olmedo reconoce chats con Lalo Gomes: así justificó los “pedidos”

El diputado y miembro del Consejo de la Magistratura, Édgar Olmedo, reconoció los chats con el fallecido Eulalio Gomes, pero sostuvo que fueron pedidos para atender a postulantes para integrar ternas y que jamás nadie le forzó o prometió para conformar una terna.

“En esa situación, es propio que los colegas diputados soliciten algún tipo de entrevistas para los postulantes”, remarcó Édgar Olmedo.

Seguido señaló: “Pude haber tenido varias audiencias con varios postulantes recomendados de varios, que es propia de mi labor como Miembro del Consejo de la Magistratura. Las audiencias, las entrevistas son propias del proceso de selección”.

Justificó “pedidos especiales”

Ante la consulta sobre pedidos especiales, para que los recomendados puedan entrar en la terna, el legislador sostuvo: “Todos los pedidos que he podido recibir de mis colegas parlamentarios, solamente se circunscriben en el aspecto de las entrevistas personalizadas con algunos de los postulantes. Las entrevistas son en el tenor del proceso de selección, absolutamente nada fuera de lugar”.

“Yo puedo decir, con absoluta seguridad, que no he realizado ningún pedido de conformación de una terna cerrada, ni he condicionado para conformar una terna. Que yo hable o haga una entrevista a una postulante no significa que esté haciendo tráfico de influencias”, manifestó.

Para finalizar, aseveró: “Las entrevistas están contempladas dentro del proceso de evaluación de los postulantes. Yo represento a la Cámara de Diputados y puedo asegurar que los 80, en alguna ocasión, me habrán pedido entrevistarme con algún postulante”.