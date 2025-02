Video: mirá el momento en que Peña recuerda su pasado liberal durante acto oficial en Caaguazú

Durante el acto de inauguración de un moderno sistema de iluminación pública con tecnología LED, en la ciudad de Caaguazú, el presidente Santiago Peña tuvo un desliz y recordó su pasado liberal.

Durante su alocución, el mandatario manifestó que si bien no comparte el mismo partido político con el intendente de la localidad, Severo José Ríos Núñez, algo que antes sí lo hacía, hoy los une el deseo de progreso.

“Con el joven intendente no compartimos el mismo partido político, antes compartíamos, hoy nomás no compartimos. Pero nos une el deseo de traer el progreso. A mí no me impide, que no seamos del mismo signo político, venir a colaborar por este pueblo maravilloso de Caaguazú”, señaló Santiago Peña.

Este hecho generó varias risas e intercambio de miradas un tanto nerviosas por parte de las diferentes autoridades presentes.

En enero del 2015, cuando fue nombrado como ministro de Hacienda por el entonces presidente Horacio Cartes, Peña seguía perteneciendo al Partido Liberal. El 29 de octubre del 2016, Peña se afilió al Partido Colorado, luego de estar afiliado al Partido Libertad desde los 17 años.