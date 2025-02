Cambios a ley del JEM: apercibimientos a magistrados cuestan US$ 280.000 al Estado, según senador

Cerca de US$ 5 millones es el presupuesto anual del JEM, periodo en el que se realizaron 20 juicios para que los magistrados terminen siendo apercibidos, una figura que ni siquiera existe en la Constitución Nacional, según explicó el senador José Oviedo, tras la audiencia pública en la que se discutieron los posibles cambios a la ley que crea el órgano extrapoder.

“El JEM maneja un presupuesto de US$ 5 millones al año, pero, sin embargo, en este último año solamente trataron 20 juicios, o sea, tuvieron 20 juicios, 20 resoluciones, eso te da una un promedio de US$ 280.000 por cada juicio más o menos y finalmente te salen con apercibimientos, una figura que ni siquiera en la Constitución está establecida”, lamentó.

Agregó que los miembros del JEM inventaron el apercibimiento y solamente sacaron a dos magistrados desde el 2018 hasta ahora, lo que convierte a la institución en una estructura muy pesada.

Consideró que si bien muchas personas que participaron hoy de la audiencia aseguraban que el JEM sigue funcionando como un garrote, desde el 2021 ya se cambió la ley para evitar eso, haciendo que los casos que se tratan de oficio se consideren recién a partir de obtener votos de 6 de los miembros, no así a través de las denuncias.

JEM: trabajarán sobre criterios para juicios a magistrados

El senador dijo que plantearán limitar la discrecionalidad con la que se llevan a cabo los juicios del JEM, determinando los criterios con los cuales se van a enjuiciar a los magistrados.

“Tocar la oficiosidad y también ver un poco de achicar la estructura. Mencionaron también una conformación ad hoc que establece que cada vez que hay que atender un caso se conforme un jurado y no así que se tenga una estructura orgánica pesada que esté constantemente, que es una forma en que se hace en otros países, podríamos de repente tener un equipo de fiscales acusadores que estén llevando los casos y solamente cuando sea necesario conformar un tribunal, es una posibilidad”, refirió.

Agregó que fijaron para el próximo jueves tener ya una propuesta, pero en caso de que no se dé, al menos contarán con un borrador para compartir y analizar.

“No es apurar el proyecto mi idea, pero lo que yo siento es que no se está haciendo lo suficiente ante la gravedad de la situación. No hay propuestas concretas de modificaciones que puedan ayudarnos a mejorar la situación en la que estamos ahora y esta es una propuesta que puede encaminar al menos a una solución. No es la única solución, pero esto puede ayudarnos a mejorar las cosas”, aseveró.

Indignación por escándalo político por chats

Fue consultado sobre el escándalo político por los chats filtrados del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, lo que calificó de “indignante” y de que no se dimensiona su gravedad.

“Es bastante indignante. Nosotros sabíamos que la justicia estaba influenciada por el poder político, pero al ver cómo lo hacen, sus métodos, realmente estamos nosotros obligados los legisladores, por lo menos, yo me siento con la obligación de actuar y me siento un poco impotente de no hacerlo de forma rápida”, manifestó.

Por último, habló sobre el caso del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, a quien abrieron varios procesos y aseguró que el jefe comunal esteño cuenta con todas las pruebas para demostrar su inocencia.

“Él menciona que hay pruebas que demuestran su inocencia, que no están siendo tenidas en cuenta en la carpeta, que hay como 31 causas que debían ya ser desestimadas, pero no está ocurriendo, creemos que es una persecución política. Lo más probable que sí le quieren sacar del medio, eso es lo que se nota con el actuar, pero según él, tiene todas las pruebas de que demuestra su inocencia”, aseveró.