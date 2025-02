LaMafiaManda: los chats debieron generar renuncias masivas en el JEM, dice abogado

El abogado Robert Marcial González, hermano de la ex senadora Kattya González, indicó que el escándalo originado con la filtración de los chats de fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR-HC) debió originar una renuncia masiva de todos los miembros actuales del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sin embargo, siguen fingiendo demencia y creen que con la asunción del ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Antonio Garay Zuccolillo, como su nuevo titular, cambiaría el sistema corrupto evidenciado con los chats.

“El tema de los chats debió haber precipitado la renuncia masiva en el Jurado, sin embargo, todos están allí siguen fingiendo demencia. Entonces, o estaban siendo parte del esquema que salió a la luz o son funcionales por incapacidad y nadie le está exigiendo la renuncia a esta gente. Por el contrario, con bombos y platillos estamos anunciando que ahora el señor Garay va a solucionar los problemas cuando que él estuvo allí todo el tiempo”, dijo el gremialista Robert Marcial González.

Agregó que se debe instalar el debate del cambio total, no solo de hombres, en todos los estamentos de la sociedad, incluso desde los gremios de abogados y jueces.

“Hagamos las cosas para forzar que esa gente, si no es por decencia, que se vean forzados a retirarse de esos espacios. Eso será como mínimo una señal para articular cambios hacia el nivel republicano y esa incomodidad se debe generar desde el recinto parlamentario, desde los gremios y la ciudadanía toda”, expresó el abogado.

Indicó que la ciudadanía debe ser contrapeso contra “esa mayoría aplanadora” que funciona en contra de los intereses de la República.

“Si no presionamos todos, esa mayoría, esa aplanadora que funciona en un nivel distinto a los intereses republicanos, seguirá haciendo la suya. Desde el gremio, desde la ciudadanía vamos a poder incomodarles al sistema judicial perverso porque ahora lo sacan muy barato. Con venir y sacar una ley no es suficiente. Con la ley enterramos el debate y luego seguirá todo igual. Si pensamos en la ley antes que el debate, es como colocar la carreta delante que los bueyes, no corre y no cambiará nada”, sostuvo González.

Agregó que la gente que es el problema, no puede ser parte de la solución y que se terminaría cambiando seis por media docena. Por lo cual instó a hacer cambios reales y no apresurarse en las decisiones.

“La clase política lamentablemente cree que la democracia es el gobierno de la mayoría. Nuestra mayoría participa, nuestra mayoría vota y es mayoría, es la que avanza sobre las libertades y sobre aquellos aspectos que forman el núcleo de la democracia como el debate, la transparencia, las audiencias públicas. Vemos que el Poder Judicial no se quiere independizar de la política. Cuando tienen la oportunidad de mostrar su independencia no se animan, duermen sobre los expedientes”, puntualizó el abogado.