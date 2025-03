“Silencio, silencio”, envió director de Senad a Lalo

El 25 de febrero de 2023, un poco más de una hora después de que el supuesto narcotraficante Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, era acribillado en el estacionamiento de un supermercado de Asunción, el actual director de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Hugo Batista, comenzó a enviar mensajes a su tío, el extinto legislador colorado Eulalio “Lalo” Gomes. Primero adjuntó el enlace de una publicación sobre el asesinato del considerado entonces presunto capomafioso de la frontera entre Paraguay y Brasil, además de referente del Primer Comando da Capital (PCC).

“Haupei pariente” (sic) escribió luego Batista. A lo que Lalo le contestó: “Hola pariente. Cómo estás?” (sic). Esa noche las conversaciones llegaron hasta ahí y continuaron a las primeras horas del día siguiente.

Llamativa insistencia

A las 7:50 del 26 de febrero de 2023, Batista comenzó a enviar de nuevo mensajes al malogrado legislador cartista. “Hola. Que tal” (sic), escribió primero. Al no registrarse la respuesta a los textos, Batista intentó una primera llamada a las 8:16. Lalo tampoco respondió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A las 8:20 el funcionario de la Senad volvió a escribir a su tío: “Que tal” (sic). “Te puedo llamar” (sic), insistió a las 8:40.

Sin respuesta, Batista intentó un segundo llamado a las 8:58. Otra vez sin respuesta, según el registro extraído de uno de los teléfonos del diputado asesinado.

A las 9:23, el director de la Senad envió una foto a su tío y un minuto después realizó una tercera llamada. Esta vez aparentemente con éxito.

Lo cierto es que luego de esa comunicación, Batista envió un sugestivo audio en el cual se escucha unas instrucciones. “Pariente hace nomas como si nada vos ese tema no vaya a comentar que están queriendo publicar o sino vamos a matar nuestro mensajero, entendespa. Así como si nada nomas ve eso o espera que te llamen y después ve o habla con tu asesor jurídico no vaya decir que es lo que está pasando, por favor. Silencio, silencio, silencio, peape hina. Aprendiz eterno” (sic), se transcribe del mensaje.

Por la insistente comunicación, todo apunta a que el ahora director antidrogas aparentemente hacía referencia al asesinato de Ryguasu. Más curioso es que Batista hace mención a consultas con un “asesor jurídico”, además de recomendar al fallecido político guardar silencio para evitar evidenciar a un mensajero.

Ryguasu era parte del “primer anillo” del capomafioso brasileño Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro. Este último lideraba el movimiento de drogas y armas hasta que cayó preso en febrero de 2019.

Diputado liberal buscó negociar cheque

A pocos meses de haber asumido el nuevo gobierno, el exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes estableció una fluida comunicación con el diputado por el departamento de Concepción Emilio Pavón (PLRA), coincidiendo en agendas y articulaciones parlamentarias.

El 16 de noviembre del 2023, Emilio Pavón llamó a Gomes a las 8:27 de la mañana sin poder dar con el extinto diputado: “Qué tal avísame te llamo” (sic), dejaba por escrito Pavón.

Aparentando haber seguido la conversación por otro medio, Lalo le responde a las 9:26: “Hola colega buen día. Pasame la foto de su chequera le paso a la gente de analisis para w mediga Que podemos hacer. Aguardo eso” (sic). Tres minutos después, Pavón remite a Lalo la foto de un cheque diferido en blanco y correspondiente al Banco Continental. Pavón aparece como propietario del cheque junto con su esposa, Lelis Ledesma de Pavón.

En ninguna parte de la conversación dejaron por escrito el monto solicitado, sin embargo, el actual diputado señaló que su pedido fue para contar con una garantía: “Es para garantía no más por qué no puedo hacer desc mi cheque particular o pagarés puedo firmar” (sic).

Tras el envío, Lalo le dijo que respondería a su pedido, aclarando que indicaría a las personas intervinientes en la transacción a que no depositen el cheque, y por tanto, dejándolo fuera de la trazabilidad del sistema bancario. “Si señor. Le paso. Ahí le decimos que no deposite nomás” (sic), dijo Gomes.

Pedidos de apoyo legislativo

El 19 de julio del 2024, Gomes envió a Pavón un proyecto de ley del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) para regularizar tierras expropiadas por la Ley 517/95. Además, Lalo envió al chat mensajes de un productor indicando que en Concepción y Amambay hay 265.000 hectáreas en esa situación y pidió aprobación de precio y superficie.

El 1 de agosto, Pavón y Lalo se reunieron con Gail Gina González Yaluff, entonces presidenta del Indert, junto con los diputados Arturo Urbieta y Virina Villanueva. Finalmente, el proyecto fue presentado por varios legisladores y remitido a comisiones el 23 de agosto. En noviembre se intentó su tratamiento, pero fue postergado sin ser incluido nuevamente en el orden del día.

Siguen apareciendo transacciones

Las transacciones con cheques realizadas por Eulalio “Lalo” Gomes han suscitado sospechas debido a su naturaleza y a las personas involucradas. En una conversación del 8 de agosto de 2023, Gomes coordinó con el diputado Orlando Arévalo el manejo de tres cheques: dos por G. 21 millones cada uno y uno por G. 160 millones. Estos cheques debían ser endosados por Gomes el 11 de septiembre de 2023. Además, los mensajes filtrados revelan que Gomes actuó como intermediario en reuniones entre el expresidente del Club Olimpia Marco Trovato y Rodrigo Alvarenga Paredes, extraditado por presunto narcotráfico. Estas interacciones incluían negocios conjuntos en el sector ganadero y transacciones financieras mediante cheques diferidos.

“Tengo miedo”, dice diputado por Amambay

“Claro (que tengo miedo). Si yo no hablo, si yo no denuncio me van hacer porque hasta hoy ellos piensan que todo lo que saltó fue por mi culpa, que yo estaba detrás de las publicaciones contra Lalo. Yo no tengo contacto con la TV Record, no tengo contacto con la gente de ABC Color, que publicó también lo de la TV Record, no tengo contacto con Ultima Hora ni con ningún medio de comunicación. Si ustedes hablan con sus productores, es ahora que me comienzan a buscar y comienzo a hablar. Yo no soy informante de nadie, nunca fui y siempre lo que dije lo decía al aire y me hacía responsable. No hacía nada oculto”, declaró ayer a través de la 1020 AM el actual diputado colorado por Amambay, Santiago Benítez.

Fue luego de la consulta sobre los chats entre el extinto diputado Lalo Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, imputado por presunto tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y otros delitos. Este último en un intercambio de mensajes amenazó que si pillaba que el actual legislador estaba detrás de las publicaciones en Brasil, lo haría “volar”.

Benítez igualmente negó cualquier tipo de vinculación con el clan Mota. “Nunca tuve contacto con (Antonio Joaquim da) Mota. No soy amigo, no lo conozco en persona y mis comentarios no apuntan hacia el ni tampoco hacia ninguna organización. Yo quiero aclarar eso, mis críticas van hacia los políticos que se juntan con presuntos narcos” (sic), expresó.

Por otro lado, el legis- lador afirmó que no le consta que el exfiscal adjunto antidrogas y actual ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz, haya recibido dinero alguna vez. No obstante, dijo que si se realiza una auditoría a su gestión como representante del Ministerio Público, se encontrarán varias irregularidades.

Liberale nomás, él es amigo, expresó Gomes

Once meses antes del asesinato de Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, el ahora ya extinto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes había intervenido en el proceso que enfrentaba aquel. Esto, según quedó en evidencia con los primeros chats publicados por ABC.

El 29 de marzo de 2022 Gomes escribió a la entonces jueza de Pedro Juan Caballero Sadi López, un mensaje en clave: “Te consulto si ese que tenía la audiencia de revisión si va a salir ?” (sic).

La magistrada –que sugestivamente gestionó su jubilación apenas se publicaron los primeros mensajes–, primero intentó llamar a Gomes, y luego le contestó: “Ahora estoy resolviendo, me está haciendo doler la cabeza, el fiscal pidió su libertad y voy a tener que liberar” (sic).

A lo que Lalo le respondió: “Liberale nomás el es amigo” (sic). López, al tener eso que parecía una autorización, escribió: “Dale tengo tu apoyo” (sic). Gomes luego preguntó a la entonces magistrada el nombre del fiscal, a lo que esta contestó: “José Luis (Torres)”. Gomes confirmó más su apoyo con: “Ahhh si. Tranquilo” (sic).

La jueza, quien en ese entonces estaba siendo investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), escribió igualmente a Lalo que su decisión generaría molestia del entonces intendente liberal de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo. A lo que Lalo le dijo: “No deja que nosotros vamos hablar con el” (sic).

Precisamente, Ederson Salinas, alias Ryguasu, estaba siendo indagado por el asesinato de Haylee Acevedo, hija del entonces gobernador de Amambay, el liberal Ronald Acevedo. Ese homicidio sucedió el 8 de octubre de 2021 en Pedro Juan Caballero.

Haylee Acevedo era a su vez sobrina del que entonces era jefe municipal, quien sufrió un atentado el 17 de mayo de 2022 (un poco más de 40 días después de la libertad de Ryguasu). José Carlos Acevedo falleció cuatro días después en un sanatorio de la capital del Amambay.

Ryguasu era sindicado también como el autor moral del asesinato del periodista Leo Vera, ocurrido el 12 de febrero de 2020, en Pedro Juan Caballero.