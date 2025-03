Chats revelan el negocio sobre estancias “narco”

El complejo esquema utilizado para el presunto lavado de dinero proveniente supuestamente del tráfico de drogas quedaría al descubierto a través los chats del malogrado diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes. En algunos de los mensajes extraídos a partir de una pericia ordenada por la Justicia se observa que el legislador por ANR intercambió instrucciones con su hijo Alexandre Rodrigues Gomes sobre dos estancias atribuidas al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, actualmente preso en el Brasil.

“...no le conoce al patrón...”

El acta de imputación de la Fiscalía presentada en agosto de 2024 describe cómo Lalo e hijo aparecen como supuestos compradores de la estancia Negla Poty en mayo de 2020. En el intercambio de chats entre Gomes y Rodrigues Gomes efectivamente figura ese “negocio” en ese mismo periodo de tiempo.

El 20 de mayo de 2020, en plena pandemia del covid-19, Lalo le escribió a su descendiente: “Ya estamos acá en negla Poty” (sic). El político norteño informó a Alexandre Rodrigues sobre los pormenores de su llegada al establecimiento y la contratación de un casero.

Gomes también le manifestó a su vástago que un tal Indio –que estaba como encargado con anterioridad– no sabía de los nuevos dueños. “El indio dijo que todavía nadie le aviso. Pero ya entregó todo acá las cosas. Estamos haciendo un inventario. Tenes que llamarle para avisar al indio. Me dijo el indio que él no le conoce al patrón. Qué hay una persona que se llama Francisco que vive en pjc que le trae su salario” (sic), envió Lalo a su hijo.

Oleñik en mensajes

Gomes siguió con el envío de textos a su hijo y cita a la persona a la cual debe llamar para resolver dicho problema. Se trata de Carlos Oleñik, uno de los acusados por la Fiscalía como presunto principal integrante de la estructura montada por Pavão para el supuesto lavado de dinero en nuestro país.

“Tenes que llamarle a (Carlos) Olenik para avisar a ese Francisco” (sic), dijo Lalo a Alexandre Rodrigues, quien se comprometió a hacer el llamado. Y a su vez le preguntó a su padre si hizo un buen negocio.

A lo que Lalo le contestó: “Pero por la situación que estamos y ellos nos ayudan no hay otra opción. 1500 uss es el precio de antebi sin documento. Acá tiene todo casa corral. Este hay que maquillar y vender después” (sic).

Estas conversaciones coinciden con las primeras pesquisas de la Fiscalía en las cuales se citan conversaciones entre Adrián Brizuela y Luan Pavão Nascimento, hijo de Jarvis Chimenes Pavão.

“Comprar para maquillar”

El otro negocio que coincide con el acta de imputación y las conversaciones es con respecto a la estancia Pindurá, también atribuida a Pavão. En los chats entre Lalo y su hijo se menciona la propuesta otra vez presentada por Carlos Oleñik.

Esa misma proposición es la que aparece en los diálogos entre Adrián Brizuela y Luan Pavão Nascimento.

Alexandre Rodrigues había dicho a su padre: “Ese podemos comprar para maquillar. Y vender más caro” (sic).

Lo cierto es que la estancia Pindurá apareció luego a nombre de Oscar Cabreira Pinazo, considerado supuesto testaferro de Alexandre Rodrigues e imputado por presunto lavado de dinero y asociación criminal.

Tanto Negla Poty como Pindurá actualmente están en manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Fue luego de la puesta en marcha del operativo Pavo Real I, que comenzó el 10 de julio de 2023.

Del Puerto facilitó silla de ruedas de la Senadis

El 16 de noviembre de 2023, Eulalio “Lalo” Gomes contactó al diputado Miguel Del Puerto (ANR), esposo de Yody Marlene Ledesma, ministra-secretaria de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), para gestionar la entrega de una silla de ruedas.

A las 9:58, Gomes envió imágenes de una cédula de identidad y una constancia, acompañadas del mensaje: “Ahí está el pedido de la silla de ruedas”. Del Puerto respondió de manera afirmativa y coordinó la entrega con el director de ayudas técnicas de Senadis, Luis Alvarenga. Pocos minutos después, siendo las 10:04, Gomes recibió la confirmación de que la silla estaba lista para su retiro y le informaron que podía enviar a alguien a retirarla cuando quisiera, demostrando su influencia en la institución.

El 10 de abril de 2024, Gomes volvió a contactar a Del Puerto con una solicitud similar, esta vez para la madre del coronel Luis Apesteguía, de 87 años, quien se encontraba internada en el Hospital Militar y carecía de recursos económicos. Luego de explicar la urgencia del pedido, Del Puerto preguntó si contaban con una receta médica para justificar la necesidad de la silla, a lo que Gomes respondió afirmativamente. Minutos después, envió la constancia requerida y recibió la confirmación de que la solicitud avanzaría rápidamente. Se fijó la entrega para la mañana siguiente, antes del inicio de la actividad hospitalaria, con la instrucción de preguntar, nuevamente, por el director de ayudas técnicas para concretar la gestión sin demoras.