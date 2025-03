“Quieren esa estancia de nuestro amigo Cabeza”, dijo extitular del Indert

El 23 de febrero de 2023, el extinto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes (en plena campaña proselitista) reenvió a la entonces titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Gail González, informes de la Policía Nacional en los cuales se mencionaba una manifestación de personas, con la amenaza de invadir la estancia Lusipar, ubicada en San Pedro y cuya superficie es de 11.600 hectáreas.

Lusipar es uno de los establecimientos que pasó en abril de 2019 a manos de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Esto, luego de que el narco Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, cayera en 2017 preso en el Brasil.

Lo cierto es que, según los chats, González confesó al fallecido político colorado la amistad que aparentemente existía con el narcotraficante y que efectivamente era el dueño real de esas tierras. “Quieren lucipar” (sic), contestó a Lalo.

Seguidamente envió un audio en el cual identificó al dirigente campesino y político Elvio Benítez como el que estaba detrás de la amenaza de invasión. “...atrás de ese está Elvio Benítez, está el hermano de Elvio Benítez, no me acuerdo su nombre, pero están todos ellos atrás de eso. Ellos quieren esa estancia de nuestro amigo cabeza legalmente. Haekuera upéva la oipotava”, dijo la expresidenta del ente agrario.

Gomes inmediatamente respondió: “Si. Ese es incitar a la invasión” (sic). Es decir, el difunto diputado reconoció igualmente la cercanía que supuestamente existía con Cabeza Branca.

González hizo mención de que el grupo acampó frente a la sede del Indert en Santa Rosa del Aguaray (San Pedro). Sin embargo, la estancia está en manos de la Senabico “que dice que eso queda a ellos no es para la reforma agraria” (sic).

“Sos mi protegida”

Otros intercambios de mensajes entre Lalo y la expresidenta del Indert revela la familiaridad que existía entre ambos. Gomes afirmó en uno de los chats que González era su “protegida”.

Incluso, parte de su equipo político. Esto, de acuerdo a los mensajes que se enviaron el 21 de octubre de 2021.

Otros mensajes muestran que Gomes también estuvo muy pendiente de la compra por parte del Indert de 1.908 hectáreas, en la zona de Maracaná (Canindeyú). Como vendedor de las tierras aparece el Banco Continental, según documentos adjuntos.

Lalo igualmente gestionó varias reuniones entre González y los directivos de la entidad. El precio de venta era de US$ 4,3 millones, al contado.

Informó a Alcaraz retiro de ganado

Un intercambio de mensajes entre el diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes (fallecido el 19 de agosto del 2024) y un funcionario bancario revela el retiro de ganado de la estancia Lusipar luego de que fuera apresado en Brasil Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Esto se comunicó al exfiscal adjunto y actual titular de Inteligencia, Marco Alcaraz, según los textos.

Lalo señaló en un mensaje el 20 de agosto de 2019 (poco tiempo después de que Senabico tome posesión) que él había arrendado –sin especificar fecha– dicha estancia de la familia Moleirinho. Gomes afirmó al funcionario bancario que dicha familia se dedicaba desde hace años a la ganadería.

“Pero cuando el señor Eduardo moleirinho que es el presidente de la empresa tuvo problemas yo me fui a la fiscalía adjunta y comunique que iba a retirar todos los animales con las guías correspondientes” (sic), intentó justificar Lalo Gomes.

El informe de Inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) remitido a la Fiscalía en 2021 había detallado que el arrendamiento de Lusipar a Gomes se concretó en 2021. Sin embargo, en el manejo aún aparecía Bruno César Payao da Rocha (hijo de Cabeza Branca), según los registros.

Lo cierto es que Eduardo Moleirinho está sindicado como presunto testaferro del narcotraficante “Cabeza Branca”. A esto se suma que la Fiscalía tiene un proceso abierto por la desaparición de cabezas de ganado de la estancia Lusipar. Esta causa está a cargo del fiscal Luis Piñánez.

Lalo Gomes, en otro intercambio de mensajes con el mismo funcionario bancario, insistió en desmarcarse de los negocios con Cabeza Branca. “Solo para informarle de que ayer me fui a la fiscalía y me atendió el fiscal adjunto Dr. Marcos Alcaraz y me llevo junto a la fiscal Elva Cáceres y no hay absolutamente con relación a mi persona” (sic), envió Lalo el 28 de agosto de 2019.