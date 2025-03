Hambre Cero: “Me asusta este talante autoritario de querer acallar las críticas”, dice senadora

La legisladora Blanca Ovelar (ANR, independiente) se hizo eco de la reacción del gobierno de Santiago Peña sobre las denuncias por la mala calidad de los almuerzos escolares en algunas escuelas públicas del país. El Ministerio de Educación días atrás emitió una circular que generó la indignación en la comunidad educativa debido a que restringe las funciones de los directores en el programa de alimentación escolar y les prohíbe evaluar los alimentos entregados.

“Creo que el programa (Hambre Cero) en sí tiene un objetivo loable, pero la implementación tiene una cantidad enorme de falencias que se tiene que ajustar, se tiene que mejorar y lo que me asusta es este talante autoritario de querer acallar las críticas y de decir, por ejemplo, una circular que los niños, los maestros no tienen capacidades para calificar la comida”, cuestionó la senadora.

“¿Quiere decir que uno come una comida y no puede decir, ‘Es rica, no es rica’? Es realmente algo que me sorprende tremendamente y le quiero decir algo a los maestros, no tengan miedo. Ustedes tienen que expresar, ustedes son los responsables de atender a sus hijos, aférrense a la verdad, pero no tengan miedo de decir lo que tiene que decirse porque no puede existir otro interés más importante que el interés de dar un servicio adecuado a los niños”, dijo la exministra de Educación.

Entre las falencias que encuentra en el programa, la senadora dijo que no existe la participación de los diferentes autores, que se ignora a la comunidad educativa al imponer un menú que los niños no comen, que no forma parte de nuestra cultura culinaria, de los hábitos.

Complemento nutricional a la media mañana es clave, dicen

Habló de la experiencia de una maestra que enseñó en el campo y dijo que los niños bien o mal desayunan en su casa. Vienen a la escuela, pero que en el recreo es el problema porque a la media mañana es donde se debe reforzar y no esperar que estén con hambre hasta las 11:00 y allí darle la comida, porque finalmente van y pueden comer en su casa.

Añadió que dar un complemento nutricional de leche enriquecida con complemento sólido es clave para la media mañana y que eso se está ignorando.

Indicó que el programa Hambre Cero es un programa enorme, que van a surgir siempre ajustes que hacer, pero que le sorprende el talante autoritario de querer acallar las voces y decir, “Nadie puede decir la calidad de la comida, solamente tiene que ir a experto y decir: ‘eso no es así’”, dijo la parlamentaria.

Ovelar afirmó que es diferente cuando uno puede decir con toda libertad que gusta o no de una comida y que eso no puede ofender a nadie, así como los niños y los maestros se sientan libres de expresar eso porque eso es clave para que se mejore, dijo