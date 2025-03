Riera: “las decisiones políticas que se están tomando son audaces”

Enrique Riera, ministro del Interior, dijo que la reunión que mantuvieron entre los ministros del Poder Ejecutivo y el Presidente de la República, Santiago Peña, fue “la más dura que tuvimos desde que empezó la gestión”.

“Un fuerte reclamo del presidente de duplicar esfuerzos, y tomar medidas concretas, abrir las puertas de los ministerios a todos, sin exclusión, comunicarse con los medios de comunicación. Creemos que estamos haciendo muchas cosas, pero se sabe poco”, aseguró.

Agregó que todos los ministros pusieron sus cargos a disposición, para que el presidente se siente en plena libertad de cambiarlos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Este va a ser un año duro, durísimo, las razones son obvias, ya empezó la lucha política, lamentablemente se largaron prematuramente lamentablemente ya hay candidaturas, lamentablemente aunque falta todo el año que viene, donde van a haber municipales, hoy muchas de las acciones a favor o en contra están cruzadas por intereses políticos partidarios de todos los colores, inclusive dentro de nuestro propio partido”, refirió.

Lea más: Hambre cero: “están jugando con la alimentación de nuestros compañeros”, dice Fenaes

Inseguridad

Sobre los índices de inseguridad contó que focalizarán el trabajo en Capital y Central, donde según el mapa de calor se producen el 80% de los hechos, buscando principalmente reprimir y enfrentar el tráfico y microtráfico de drogas que está matando 90.000 jóvenes en menos de 25 años, a 40 kilómetros a la redonda de la Capital.

Contó que la Policía Nacional detuvo a 25.000 personas en el periodo compuesto entre agosto del 2023 y agosto del 2024, de los que solamente 6.000 aproximadamente son procesados, mientras que el resto vuelve a la calle, lo que hace que los detenidos sean en el 80% de los casos, reincidentes.

“Hay que ajustar la maquinaria y hay que asumir las responsabilidades. Yo quiero buscar soluciones, no culpables, entonces la visión planteada es más amplia, no es solo la policía, no es solo la patrullera, los equipos de comunicación, los chalecos, las armas, y las cámaras, si no tenemos que hacer que el sistema funciones para que la gente se sienta más segura y para que los delincuentes sepan que si se les agarra, van a pagar las consecuencias”, puntualizó.

Arremetió contra el gobierno anterior por los casos de corrupción. “Hemos sido muy benignos con el gobierno anterior, no le vamos a culpar, pero cuantos procesos de corrupción hay empantanados, en que condiciones recibimos nosotros los ministerios, qué cambios tuvimos que haber hecho para adaptarnos, porque ahora del día a la noche se consiguen 600 patrulleras, ¿antes como se movía la policía?”, refirió.

Lea más: Hambre Cero: ONG lanza app para monitorear programa “Hambre Cero”

Riera arremete contra el gobierno anterior

Riera aseguró que hace 17 meses no hay ningún cargamento de cocaína proveniente de Paraguay incautado en el extranjero, cuando se vio que en diez meses pasaron 60 toneladas de cocaína que hoy está costando 90.000 jóvenes envenenados en Capital y Central.

“Quizás ese fue uno de los errores, no hablar con crudeza, que pasó con la famosa pasarela, todo el día pasamos, los que se van a Luque, levanten la cabeza y miren, yo cada vez que paso me pregunto si vale US$ 2 millones; sin embargo, hay unos recorriendo el país como carmelitas descalzas”, arremetió.

Riera citó como logro del gobierno actual la compra de 600 patrulleras, 100 tractores entregados a los gobernadores, ambulancias, la construcción de siete grandes hospitales, de los cuales uno es el de Villarrica, recientemente inaugurado y que está en el ojo de la tormenta por la muerte de un recién nacido que tuvo que ser trasladado a Asunción porque la unidad de terapia del hospital no estaba operativa.

“Díganme en que momento se decidió que 1.200.000 niños tengan un plato sobre la mesa, que haya uno que está mal, se está investigando, pero ¿y el resto?, creo que los ministros lo que no estamos haciendo bien es mostrar el bosque, nos quedamos en el árbol, nos defendemos en el árbol”, aseveró sobre la alimentación escolar que hoy es objeto de críticas por el pésimo estado de los alimentos que fueron entregados a los niños.

Lea más: Hambre Cero: “Los problemas son el fruto de la improvisación de este Gobierno”

Riera califica de “audaces” decisiones políticas del gobierno

Aseguró que los US$ 450 millones del programa Hambre Cero llegara incluso hasta los productores de la agricultura familiar campesina en forma directa.

“Sacar 5.000 policías por año, claro que es un riesgo, pero prefiero que esté parado y uniformado para disuadir la delincuencia, para que haya más presencia policial, o ¿quieren ustedes que formemos cuatro años para tener mil policías dentro de cuatro años?, no llegamos, miren la región, entonces, hay que entender las decisiones políticas que se están tomando son audaces y tienen su costo”, aseguró.

Dijo que si hay errores, hay que armar un escándalo, que un plato mal servido se tiene que corregir, pero que el gobierno ya arrancó.

“Hay pelotas que están desinfladas, pero ya se está jugando, ¿cuál era la otra?, esperar que todas las otras escuelas que yo conocí tengan una cocina, yo tenía que esperar que todos los policías que entren hablen 4 idiomas, o tengo que enseñarle como se hizo en el Chaco, tres meses a disparar para que vayan a la guerra, cuando hay guerra contra el crimen organizado, se necesita más gente, no hay tecnología que lo reemplace”, afirmó.